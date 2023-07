13enne in pericolo nel Ponte di Annibale, la montagna come palestra di una generazione

Quel ponte la gente di Piandiscò lo ha sempre conosciuto. Fa parte di uno scenario comune, fa parte di una storia: come le piante, come la foresta, come i sentieri. Ora il rischio è di considerarlo un nemico: perché un ragazzo di 13 anni è caduto giù nel torrente e lotta per salvarsi. Quella salvezza, beninteso, è la priorità di tutti, è l’unica cosa che conta. Dopo, solo dopo si tratterà di riconciliarsi con il Ponte di Annibale e con la sua arcata a schiena d’asino. Magari rafforzandolo con barriere vere, adottando misure di sicurezza. Ma la montagna e i suoi sentieri devono restare la palestra di una generazione. Perché è anche in quei silenzi e in quelle sfide che si cresce: quel ragazzo, immaginiamo, era il primo a crederci. E tutti aspettiamo che ce lo racconti ancora.

