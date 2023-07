1365 domande a Arezzo per il progetto 'Nidi Gratis' della Regione Toscana Regione Toscana investe 32 milioni per progetto "Nidi Gratis": 1365 domande presentate ad Arezzo, con risparmio medio per famiglie a basso reddito di 2.220 euro. Un investimento per conciliazione vita familiare e lavorativa.