"120 nuovi posti auto a Monte San Savino: rivoluzione sosta per turisti e cittadini"

Monte San Savino città dei parcheggi. In un anno quasi 120 posti auto in più. Sarà questo il bilancio delle nuove postazioni adibite alla sosta nel paese del Sansovino con l’inizio dei lavori in zona Santa Maria della Pace, poco sotto il centro storico del paese.

Disponibilità di posti auto come premessa per il rilancio del turismo: è questa la filosofia dell’assessore savinese ai lavori pubblici Amulio Liberatori (nella foto), che spiega come gli investimenti siano finalizzati a rendere più accogliente il paese per i turisti e per i cittadini. "Questo parcheggio avrà un costo di soli duemila euro per posto macchina, visto che con settantamila euro circa, metteremo in piedi trentacinque parcheggi sotto il centro storico del paese".

I lavori hanno preso il via dieci giorni fa, nella seconda metà di luglio, e si concluderanno entro la fine di agosto: saranno quindi a disposizione per la tradizionale sagra della porchetta, uno dei periodi in cui al Monte si concentra il tram tra di visitatori e turisti.

In totale, i nuovi parcheggi nella cittadina della Valdichiana, grazie ai nuovi interventi programmati, saranno centoquaranta in più. Nella primavera scorsa era stato inaugurato il parcheggio Armando Diaz, all’ex campo Polivalente: quarantasette nuovi parcheggi, compresi due posti riservati a disabilità, a fianco del campo sportivo della cittadina grazie ad uno sforzo di novantacinquemila euro.

Un’operazione sostenuta dal Comune che ha anche aggiornato il sistema di illuminazione così da valorizzare a 360 gradi tutta l’area. E poi altri trenta posti nel nuovo parcheggio Don Zefferi, nella zona sovrastante il campo sportivo.

"L’intervento è costato solo poche migliaia di euro perché è bastato mettere il senso unico di marcia sulla strada e cambiare la segnaletica, oltre quella per definire i parcheggi", continua Liberatori.

Inoltre l’amministrazione comnunale sta definendo l’area del Fossatello, dove sorgerà il nuovo campo polivalente, ma anche altri parcheggi, oltre quelli per i camper.

Luca Amodio