Una domenica dedicata alla voce: parte il corso “Canta fino alle stelle”

Arezzo, 7 ottobre 2021 - Tanti aspiranti cantanti da tutto il centro Italia si ritrovano ad Arezzo per il primo appuntamento di “Canta fino alle stelle”. Domenica 10 ottobre, tra le 16.00 e le 19.00, prende il via il nuovo corso di canto tenuto dalla vocal coach aretina Alessandra Cartocci che guiderà ogni allievo in un percorso tecnico e artistico per scoprire e valorizzare le proprie doti canore. Questo pomeriggio sarà ospitato dalla Libera Accademia del Teatro e permetterà di gettare le basi di un percorso artistico che proseguirà poi fino a maggio con incontri mensili in cui verranno insegnate le tecniche, gli strumenti e gli esercizi per utilizzare l’intera estensione vocale con un timbro potente e squillante, attraverso un percorso di crescita individuale adatto a persone di ogni livello tecnico, dagli amatori ai professionisti.

L’appuntamento fornirà infatti un’occasione per conoscere e per mettersi alla prova con la tecnica “Belting” che, utilizzata per i musical di Broadway e da cantanti pop di tutto il mondo, permette di esprimere le piene potenzialità dei propri suoni, approfondendo i diversi aspetti che contribuiscono alla qualità del canto (quali, ad esempio, postura, respirazione e fonazione). La programmazione didattica delle otto lezioni di “Canta fino alle stelle” deriva da oltre vent’anni di studi da parte di Cartocci che ha ideato un metodo di insegnamento innovativo, stimolante e divertente per far emergere il patrimonio vocale di ogni allievo. Questa docente ha da sempre dedicato il proprio impegno allo sviluppo della vocalità applicata al mondo del teatro e del canto come libera espressione di sé stessi, concretizzando con successo le proprie ricerche nelle lezioni tenute dal 1999 alla Libera Accademia del Teatro e nei corsi in presenza o on-line che ogni anno registrano la partecipazione di allievi dall’Italia e dall’estero.

La proposta di “Canta fino alle stelle” ha acceso l’entusiasmo di molti cantanti e aspiranti cantanti da Arezzo, dalla Toscana, dall’Umbria e da San Marino, con un rapido esaurimento dei posti disponibili, con la chiusura anticipata delle iscrizioni e con la conseguente previsione di una lista d’attesa utile per valutare l’attivazione di un secondo corso. Per informazioni e per iscrizioni alla lista d’attesa è possibile visitare il link https://cantafinoallestelle.com/courses/arezzo. «La voce è lo strumento di espressione più democratico - commenta Cartocci, - perché ogni persona ne è dotata e ne è identificata. Questo corso nasce per valorizzare tale strumento e per permettere ad ogni allievo di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità, con una proposta che ha riscosso particolare interesse come dimostra il sold-out rapidamente registrato per le lezioni di Arezzo: purtroppo, al momento, non siamo in grado di assecondare tutte le richieste, ma stiamo continuando a raccogliere le adesioni per provare a prevedere prossimamente un secondo gruppo».