Raggiolo ospita un seminario sulla civiltà medievale casentinese

Arezzo, 6 aprile 2023 – l Consiglio regionale della Toscana ha voluto premiare la squadra ‘imbattibile’ dell’Arezzo Calcio Femminile, che nella stagione 2021-2022 ha vinto il campionato di serie C senza mai perdere una partita, con una targa “per l’impegno profuso nella massima condivisione e crescita dell’intero movimento calcio femminile italiano”.

A consegnare il riconoscimento durante la cerimonia, nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, il presidente dell’Assemblea legislativa. Antonio Mazzeo ha sottolineato il valore sportivo e sociale delle ragazze in maglia amaranto: “Il vostro è un messaggio positivo, questo è un premio all’impegno, alla passione, alle competenze, a chi ci ha creduto e a chi continua a farlo. I risultati della squadra sono stati incredibili.

È bello che sia stato realizzato anche un docufilm, un messaggio di speranza che invita a credere nei propri sogni e con l’allenamento, con l’impegno e la passione questi sogni si possono realizzare”. “Il messaggio è positivo – ha spiegato Il presidente Mazzeo – ma c’è tanto da lavorare per ridurre il gap tra calciatori e calciatrici, perché in serie C, come hanno raccontato le ragazze non si vive di questo lavoro.

E il nostro impegno è quello di fare tutto il possibile per ridurre queste differenze prima di tutto nel trattamento economico”. A proporre il riconoscimento il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli: “Con questa premiazione non vogliamo sottolineare solo le gesta sportive, che sono state veramente esaltanti da Guinness dei primati, ma queste ragazze portano un messaggio che va oltre, portano un messaggio di forza delle donne, di riscatto, di determinazione, di pari opportunità”.

Con il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e la consigliera regionale Lucia De Robertis ha partecipato alla premiazione anche la presidente della commissione regionale Pari opportunità Francesca Basanieri: “Un riconoscimento per il grande successo di queste atlete, un successo calcistico, però anche un successo personale, perché sono ragazze che hanno cominciato a fare calcio contro tutte e contro tutti, perché erano da sole, a giocare a pallone in squadre di tutti bambini e quindi la loro forza, la loro volontà di portare avanti una passione è di esempio per tutte le bambine.

Non ci sono sport da uomini o da donne, lo sport è di tutti e questo riconoscimento è anche per la forza di volontà che hanno dimostrato nel perseguire i loro sogni. La vostra è una storia che vogliamo portare nelle scuole”. A nome della squadra a preso la parola il capitano Costanza Razzolini: “Per noi è un onore e sappiamo benissimo quanto sia importante per il calcio femminile, un movimento che sta crescendo molto.

Per le ragazze il messaggio è di seguire le proprie passioni e non farsi abbattere da chi dice che non è lo sport giusto per loro. E siamo onorate di poter portare questo messaggio nelle scuole”. A ricevere la targa dal presidente del Consiglio regionale Mazzeo il presidente dell’Arezzo Calcio Femminile Massimo Anselmi: “Siamo onorati per un riconoscimento che corona quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. Avevamo grandi obiettivi e forti ambizioni, ci aspettavano i risultati, ma quello che abbiamo ottenuto, un campionato vinto senza sconfitte, è andato oltre tutte le previsioni”.

Una storia, quella della squadra amaranto, che ha avuto anche una grande eco mediatica in seguito al docufilm ‘Una storia impossibile’, coprodotto da Atlantide Adv e Acf Arezzo e uscito lo scorso novembre sulla piattaforma Prime Video.