Primo weekend di agosto a Casa Bruschi: domenica ad ingresso gratuito e serata di jazz, arte e gusto

Arezzo, 4 agosto 2023 – Torna la Fiera Antiquaria ad Arezzo e Casa Museo Bruschi è pronta ad accogliere i visitatori offrendo anche per la giornata del 6 agosto la visita con ingresso gratuito, in linea con le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, e con l’iniziativa del Ministero della Cultura per la prima domenica di ogni mese.

Sempre domenica 6 agosto, per la vigilia della Festa del Patrono San Donato, la Fondazione Bruschi propone una serata con apertura straordinaria della Casa Museo con visite guidate, musica e buon vino nel suggestivo scenario delle terrazze aspettando i fuochi di artificio ben visibili in questo suggestivo scorcio del centro storico.

A partire dalle 21,15 inizierà il concerto jazz, organizzato grazie alla collaborazione con le associazioni Arezzo Music Fest, Jazz on the corner e Officine della Cultura, dell’ “Alberto Serpente Trio”, che si esibirà con Mauro Maurizi al contrabbasso, Alberto Serpente al pianoforte e Dario Rossi alla batteria.

Le note della musica jazz abbinate alla degustazione dei migliori vini delle aziende del territorio, resa possibile grazie a Tenute di Fraternita e AIS Toscana delegazione Arezzo, saranno l’ideale preludio al tradizionale spettacolo pirotecnico di San Donato. Nel corso della serata è prevista la possibilità di partecipare alla visita guidata al nuovo percorso espositivo “Da Pontormo a Fattori le stanze dell’Arte.

Un rinnovato percorso museale, opere dalle collezioni Intesa Sanpaolo” e alla mostra “La sottilità dell’aria”. Arezzo e il suo territorio negli archivi Alinari. Il costo della serata del 6 agosto è di 12 euro a persona per ingresso alle terrazze del museo, concerto e visite guidate con 2 euro aggiuntivi per la degustazione. I biglietti sono acquistabili alla Casa Museo Bruschi.

Un evento che anticipa le serate di Jazz&Wine che, a partire da giovedì 17 agosto, tornerà sulle terrazze della Casa Museo per festeggiare la X edizione: quattro concerti, con uno special event tutto da scoprire, tra ottima musica jazz e degustazioni di vino delle cantine del territorio. Prenotazione consigliata telefonando allo 0575354126 o scrivendo a [email protected]