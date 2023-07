Notti d’estate: Alex Britti al Valdichiana Village

Arezzo, 27 luglio 2023 – Una vita con la chitarra in spalla. “Una corda che vibra e produce un suono è una magia. Irripetibile, intraducibile. Dura un attimo, ma al tempo stesso un’eternità. Lì dentro c’è già tutto. E la mia vita sta tutta in quella vibrazione”.

Così Alex Britti, da anni uno dei più importanti protagonisti del panorama musicale italiano, presenta la sua arte, in stretta connessione con la vita stessa, anzi un tutt’uno. E con la sua chitarra sarà pronto a raccontarsi al pubblico della Land of Fashion toscana rispondendo alle domande di Ignazio Failla.

Venerdì 28 luglio alle 21, Britti sarà protagonista, in Piazza Maggiore, dell’esclusivo format Radio Subasio Music club, prodotto da FMedia società benefit, con Radio Subasio media partner ufficiale dell’estate del Valdichiana Village.

L’incontro con Alex Britti è un momento molto atteso dai tanti fan, pronti a celebrare l’uomo e l’artista autore di tante hit: da “Solo una volta (o tutta la vita)” a “Oggi sono io”, canzone vincitrice tra le nuove proposte di Sanremo, da “Una su 1.000.000” a “Sono contento”, le divertenti “La vasca” e “7.000 caffè”, “Baciami e portami a ballare”, le intime “Un attimo importante” (altro Sanremo), “Bene così” e “Stringimi forte amore”.

L’elenco dei successi e dei tormentoni è infinito, insieme alle grandi soddisfazioni, come quella di veder interpretato un suo brano, “Oggi sono io”, dalla grande Mina, colpita dal testo e dalla melodia.

Al Valdichiana Village Alex Britti svelerà le tante storie e i tanti aneddoti, da quando girava per l’Europa in cerca di fortuna al seguito dei più grandi interpreti del genere blues, fino ai sold out dei suoi tanti live, sempre accompagnato dalla fedele chitarra.

E poi colonne sonore, come “Immaturi” nel film di Paolo Genovese, partecipazioni a talent show e ospitate televisive, una carriera a tutto tondo con quello strumento che continua ad affascinare e fare proseliti, a svelare suoni ed emozioni nuove.

Quello con Alex Britti è uno degli eventi di punta dell’estate del Valdichiana Village, con ingresso libero come nella migliore delle tradizioni della Land of Fashion. La bella serata si completa con i negozi del Villaggio aperti per l’occasione fino alle 23:00 per godersi lo shopping a prezzi da saldo anche in notturna e i punti ristoro aperti fino alle 24 con imperdibili proposte gastronomiche.