Arezzo, 19 luglio 2023 – Dopo quattro anni, torna giovedì 20 luglio "La Notte Bianca" al Centro Commerciale "I Girasoli" di Camucia.

Negozi aperti fino alle 23. Occasione di shopping e svago. L'iniziativa è realizzata grazie al contributo delle attività economiche del Centro Commerciale I Girasoli, la sezione soci Unicoopfi (Valdichiana Aretina), con il patrocino del Comune di Cortona, la collaborazione della Confesercenti Valdichiana, l'associazione Avis, la Polisportiva Val di Loreto.

A partire dalle 21,15 l'evento si svolgerà nell'area antistante i negozi del Centro Commerciale, con un programma che si preannuncia ricco di musica, divertimento e solidarietà, curato dalla coordinatrice della serata Ivana Mastrantuono.

Protagonista della serata la compagnia “Summer&Winter Company”, diretta da Stefano Bennati, che presenterà estratti di musical molto famosi; particolarmente attese le esibizioni pop in italiano ed inglese dei cantanti locali e lo spazio moda con la sfilata a cura delle attività presenti nel centro commerciale con l'estetica, le novità per l'estate del centro ottica e quelle per le acconciature.

Dopo il successo di pubblico della scorsa notte bianca, nel 2019, i negozianti del Centro Commerciale “I Girasoli” hanno voluto ricreare la magica atmosfera che si era creata. Tutto questo sarà possibile anche grazie all'aiuto della sezione soci Valdichiana Aretina di Unicoop Firenze, che questa volta ha deciso di coinvolgere anche l'associazione Avis per sensibilizzare sull'importanza della donazione del sangue.

Verrà inoltre ricordato il compianto presidente Avis, Ivo Pieroni, scomparso pochi mesi fa, che avrebbe anche fatto parte della sezione soci Unicoopfi. Si prospetta quindi una serata ricca di musica e divertimento, ma anche di solidarietà e di socializzazione.