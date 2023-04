Monte San Savino, arriva la festa dei commercianti

Arezzo,18 aprile 2023 – Shopping, musica, attrazioni, buon cibo e tanto divertimento in uno dei borghi più belli della Valdichiana: Monte San Savino è pronta a tagliare il nastro della prima edizione de “Il Monte da Vivere”, che sabato 29 aprile vedrà protagonisti i commercianti e i pubblici esercizi del centro storico cittadino.

L’evento, con cui Confcommercio esporta in Valdichiana un format di successo già sperimentato nel capoluogo di provincia, è organizzato dall’associazione di categoria con il sostegno del Comune di Monte San Savino, del Centro Commerciale Naturale di Monte San Savino e dell’Azienda Speciale Monteservizi.

L’obiettivo è coinvolgere cittadini e turisti con un ricco programma di intrattenimenti rivolti a grandi e piccini: dalle 17, le strade e le piazze del Monte accoglieranno dj set, animazioni e laboratori per bambini e giochi gonfiabili.

Pub, locali e attività di ristorazione, invece, organizzeranno aperitivi, degustazioni e menù speciali dedicati alla manifestazione. I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati oggi (18 aprile 2023) nella conferenza stampa che si è tenuta nel Palazzo Comunale di Monte San Savino, alla presenza della vicesindaco Alessandra Cheli, dell’assessore alla cultura e turismo Patrizia Roggiolani, del direttore aggiunto della Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei, del responsabile della delegazione Confcommercio in Valdichiana Carlo Umberto Salvicchi e del presidente Monte Servizi Gino Alberti.

“Monte San Savino è un borgo raccolto, che ben si presta ad un evento come quello che ci apprestiamo a vivere – ha commentato la vicesindaco del Comune di Monte San Savino Alessandra Cheli – quella di sabato 29 aprile è un’ottima occasione per mostrare le bellezze e i tesori che custodiamo, aprendo le nostre porte a quanti vorranno passare una giornata di festa, entrare nei negozi e godersi il top dell’enogastronomia locale".

“Il Monte da Vivere rientra in un format di eventi ormai consolidato, che mette al centro i negozi di vicinato, i bar e i ristoranti per offrire momenti di festa a interi borghi o quartieri – ha detto il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei – il coinvolgimento delle attività unite ad attrazioni di interesse trasversale, infatti, funge da calamita per tante persone che così riscoprono il piacere di godersi il centro storico per fare shopping, incontrarsi e divertirsi insieme.

Abbiamo investito molto in comunicazione per coinvolgere più protagonisti possibile e la risposta dei nostri commercianti, che si sono immedesimati anche in simpatici video, è stata veramente importante”. Saranno oltre cinquanta le attività alimentari e non che sabato 29 terranno le proprie saracinesche aperte fino a mezzanotte, delineando un lungo percorso di gusto e divertimento fra piazza Gamurrini, piazza di Monte e Corso Sangallo.

Tra le tante attrattive non mancheranno anche le visite guidate a luoghi di interesse culturale come la Chiesa di Sant’Agostino, la Sinagoga, il Cisternone e il Giardino Pensile di Palazzo Comunale.