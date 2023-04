“Monte da vivere” tra shopping, musica, attrazioni, giochi e animazioni per bambini

Arezzo, 28 aprile 2023 – Monte San Savino si prepara a vivere una giornata di festa. Sabato 29 aprile, infatti, negozi, bar, ristoranti, botteghe, locali e molto altro saranno protagonisti de “Il Monte da Vivere”, evento organizzato da Confcommercio con il sostegno del Comune di Monte San Savino, del Centro Commerciale Naturale di Monte San Savino e dell’Azienda Speciale Monteservizi.

Oltre cinquanta attività terranno le proprie saracinesche aperte fino a mezzanotte, delineando un lungo percorso di shopping, gusto e divertimento fra piazza Gamurrini, piazza di Monte e Corso Sangallo: è qui, a partire dalle ore 17:00, che cittadini e turisti potranno godersi un ricco programma di intrattenimenti con dj set, animazioni e laboratori per bambini e giochi gonfiabili mentre pub, locali e attività di ristorazione organizzeranno aperitivi, degustazioni e menù speciali dedicati alla manifestazione.

Nella cornice del Monte da Vivere, inoltre, non mancheranno percorsi dedicati ai più piccoli e alla cultura: alle 17, nell’auditorium di Palazzo Galletti, si terrà il Laboratorio creativo di primavera con tanti giochi divertenti dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni.

Essendoci posti limitati, è obbligatorio prenotare entro venerdì 28 aprile alle ore 12.00 inviando una mail a [email protected], costo dell’ingresso € 6,00. Alle 18:30, invece, è in programma una visita guidata del centro storico alla scoperta dei luoghi iconici di Monte San Savino come la Chiesa di Sant’Agostino, la Sinagoga, il Cisternone e il Giardino Pensile di Palazzo Comunale.

La partenza è fissata al Museo del Cassero, in piazza Gamurrini 25: per info e prenotazioni inviare una mail a [email protected] . Il costo della partecipazione è di € 6,00. “La città è in fermento per questa prima edizione del Monte da Vivere – spiega il responsabile della delegazione Valdichiana di Confcommercio Carlo Umberto Salvicchi – la massiccia adesione dei nostri commercianti è la dimostrazione che Monte San Savino ha voglia di aprire le sue porte per condividere momenti non solo di lavoro, ma anche di spensieratezza e divertimento. Insieme al Comune, al Centro Commerciale Naturale e alla Monteservizi abbiamo pensato ad iniziative rivolte ad ogni fascia di età, perché la festa deve essere davvero di tutti. Ancora una volta i nostri imprenditori si confermano le vere luci della città”.