Loro Ciuffenna, torna la mostra mercato di primavera

Arezzo, 27 marzo 2023 – Loro Ciuffenna torna ad ospitare “LeVie dell’Orto Fiorito”, la mostra mercato dei prodotti primaverili giunta alla nona edizione, ideata nell’ambito del Centro Commerciale Naturale lorese con il coordinamento della Confcommercio, il patrocinio del Comune e il sostegno della Banca del Valdarno.

Domenica 2 aprile, nel borgo tra i più belli d’Italia, le stradine e le piazze del centro storico si animeranno grazie al tipico mercatino dell’artigianato e bricolage e tante altre attrazioni pensate per grandi e piccini come i giochi gonfiabili, l’esposizione di trattori d’epoca e la mostra di pittura.

In questo contesto i commercianti di Loro Ciuffenna terranno negozi e locali aperti dalle 10 fino alle 20, situazione ideale per chi vorrà fare shopping e gustarsi i prodotti tipici del territorio: “Come ogni anno saranno attese tante persone nel borgo per quella che possiamo considerare una vera e propria festa di primavera – commenta la responsabile delegazione di Confcommercio Valdarno Roberta Soldani – le occasioni di svago non mancheranno e siamo certi che la risposta sarà più che positiva: i nostri commercianti per l’occasione terranno le saracinesche aperte fino a tarda sera, per garantire un servizio prezioso a tutti coloro che vorranno godersi una domenica tra divertimento e shopping”.