La notte dei saldi: “passeggiando sotto le stelle” a Bibbiena

Arezzo, 5 luglio 2023 – Evento dedicato allo shopping estivo a prezzi scontati a Bibbiena in occasione dell'apertura dei saldi estivi.

I negozi del centro commerciale il Palazzetto, giovedì 6 e venerdì 7 luglio, saranno protagonisti della Notte dei saldi l’evento atteso in Casentino per trascorrere due piacevoli serate.

“Passeggiando sotto le stelle”, in occasione della “Notte dei Saldi” è l’iniziativa realizzata in collaborazione con la Confesercenti Arezzo per offrire una doppia occasione di shopping con i negozi aperti ad orario continuato fino a tarda notte.

A rendere ancor più accogliente la galleria commerciale saranno i gonfiabili per l’intrattenimento dei bambini oltre alla musica dal vivo anche balli di gruppo caraibici e liscio a cura della scuola di ballo Dream Dance. “L’evento in programma al Centro commerciale Il Palazzetto” spiega la responsabile di Confesercenti Casentino Paola Orlandi “è la quarta edizione dell’attesa iniziativa capace ogni anno di riscuotere interesse tra i consumatori casentinesi.

Dopo il grande successo delle edizioni passate, la notte dei saldi diventa ufficialmente un evento di riferimento nell’estate della nostra vallata e per l'occasione raddoppia. La concomitanza con la stagione dei saldi estivi sarà sicuramente uno stimolo per partecipare all’iniziativa che si preannuncia ricca di interessanti e vantaggiose occasioni”.

“Tutte le attività del centro commerciale” conclude Paola Orlandi “resteranno aperte fino a tarda notte offrendo alla clientela grandi occasioni di acquisto. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta, fra tante idee per rinnovare la casa e il guardaroba con saldi eccezionali.

Quindi non uno ma due appuntamenti serali tutti dedicati allo shopping a prezzi irresistibili accompagnati da musica dal vivo e dall’intrattenimento per i più piccoli”.