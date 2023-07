La mostra “Voci e visioni, un viaggio nei fumetti”

Arezzo, 18 luglio 2023 – Non solo musica: nell'ambito della terza edizione del Malpighi Festival (21 - 22 - 23 luglio) trova spazio la mostra prodotta da Arezzo Che Spacca e curata da Ilaria Pugi dal titolo “Voci e visioni - Un viaggio nei fumetti”.

Insolita la cornice: il portico dei palazzi adiacenti al parco di via Malpighi, uno spazio, però, dove si crea la giusta interazione tra tessuto urbano e le tavole di Giusy Gallizia e Francesco "Checco" Frongia, disegnatori di Mammaiuto, collettivo fumettistico indipendente nato nel 2011.

L'accostamento di fumetti differenti serve a descrivere lo spirito e l'abilità dei due illustratori, che pur condividendo una fervida vena favolistica esprimono, con i rispettivi stili, una concezione della realtà che restituisce voce a tematiche attuali.

Dal tratto grafico di Francesco Frongia emergono il non detto, la contraddizione e l'incompiuto in una chiave narrativa e colloquiale. Le illustrazioni di Giusy Gallizia rielaborano stimoli culturali della fumettistica orientale in una chiave coloristica dai toni freddi e monocromi.

I contributi scritti sono dello sceneggiatore per fumetti Samuel Daveti. La mostra è collegata al progetto “Pubblicarsi in 9 ore”, un corso intensivo tenuto dai Giusy e Checco durante il festival e al termine del quale saranno esposte le tavole prodotte dai partecipanti.