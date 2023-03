“Imprenditori che diventano manager”: Confindustria presenta il libro di David Corsini

David Corsini

Arezzo, 28 marzo 2023 – Giovedì alle 18 nella sede di Confindustria Toscana Sud (Via Roma 2), si terrà la presentazione del libro “IMPRENDITORI CHE DIVENTANO MANAGER” di David Corsini, edito da Franco Angeli.

David Corsini, fonda nel 1992 una società di ingegneria che, con il tempo, diventa un'azienda costruttrice di robot arrivando a fatturare intorno ai 2 milioni di euro. Per crescere, cede la maggioranza della società ad un fondo di Private Equity con cui arriva fino a 150 milioni di fatturato, ma non saranno rose e fiori. Si ricompra la sua azienda d'origine ripartendo da zero fino ad incontrare il Gruppo Danieli, con cui è amore a prima vista.

Oggi è l'amministratore delegato di Danieli Telerobot, la società di robotica del Gruppo Danieli, in continua ed entusiasmante crescita. Da imprenditore diventato manager nell’incontro di giovedì David Corsini racconterà la sua nuova vita, mostrando come spesso vendere la propria azienda possa aprire le porte a una strada nuova, per l’azienda e per se stessi.

“Molti imprenditori pensano che vendere la propria azienda significhi andare in vacanza per il resto della vita. Altri pensano che sia una sconfitta e sia come ripudiare un figlio. C'è un'altra strada che è quella della nuova vita, per l'azienda e per loro stessi”.

La presentazione del del libro sarà introdotta da Dario Bonauguri (Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Sud, promotore dell’evento) e intervistato da

Paolo Nocentini. L’incontro è aperto al pubblico,