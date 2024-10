Il cinema del reale con “Vittoria” di Alessandro Cassigoli e Kasey Kauffman nella seconda giornata di ValdarnoCinema

Arezzo, 8 ottobre 2024 – Sarà Vittoria, ultimo lavoro della coppia di registi Alessandro Cassigoli e Kasey Kauffman, che nel 2022 vinsero il concorso con Californie, l’evento speciale della seconda giornata di ValdarnoCinema Film Festival, in programma mercoledì 9 ottobre alle 21 presso il Cinema Teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno.

L’ingresso è gratuito. Presentato nella sezione Orizzonti Extra alla recente Mostra del Cinema di Venezia “Vittoria” esplora, attraverso la vita di Jasmine, il mondo poco conosciuto dell’adozione internazionale, un labirinto in cui aspiranti genitori perseguono il loro desiderio di avere un figlio. Il film sarà preceduto dal cortometraggio in concorso Room taken di TJ O'Grady-Peyton sulla storia di un senzatetto e del suo legame con una signora cieca.

La seconda giornata di festival si aprirà alle ore 10 con Valdarno Kids, la sezione mattutina che permette agli alunni delle elementari di confrontarsi con i corti d' animazione, non da semplici spettatori, bensì da potenziali creatori, grazie al laboratorio guidato della cartoonist Marta Vangelisti.

In programma ci saranno i corti Ana morphose di Joao Rodrigues; Cave of warmth di Shamir Raiapov; In the shadow of the cypress di Hossei Molayemi e Shirin Sohani; One track mind di Faye Isherwood-Wallace; Pader di Jean Vergé; The song of flying leaves di Armine Anda (presso Cinema teatro Masaccio).

Nel pomeriggio, alle 16, il festival entra nel vivo con il concorso: si parte con il cortometraggio La Reproduction di Jean Marie Villeneuve, sulla vita di Marc-Antoine, 35 anni, con uno stile datato, si interessa alla vita del suo nuovo vicino di casa. Presto, inizia ad osservarlo.

Pochi giorni dopo, Marc-Antoine scopre che Amélie, una sconosciuta ragazza del suo vecchio liceo, è la sua fidanzata. Assomigliare al suo vicino diventerà la sua ossessione. A seguire un collage tra materiale d'archivio, voci e ricordi quello raccontato in Mentre parlavamo del fiume di Carla Vestroni in dialogo con la regista Lorenza Mazzetti, che filmano in momenti diversi e ognuno a modo suo un'ode all'East End di Londra, alla zona portuale, al dopoguerra e all'immigrazione degli anni Cinquanta.

Alle 18 segue il corto britannico One note man di George Siougas, sulla vita di un musicista che ogni giorno fa azioni ripetitive proprio come piace a lui. Quando la sfortuna e il destino si scontrano, interromperanno la sua routine, sconvolgendo il suo mondo per sempre. Ispirato al fumetto omonimo di Henry Mayo Bateman, disegnatore e artista dei primi anni del Novecento con la voce narrante di Sir Ian McKellen.

Si approccia al genere sperimentale il film polacco Mammalia di Sebastian Mihailescu, un viaggio surreale attraverso la crisi della virilità. ll festival, il cui comitato organizzatore è presieduto da Luigi Nepi, docente di critica cinematografica all’Università di Firenze, si svolge con la collaborazione del Comune di San Giovanni Valdarno e del Cineclub Fedic sangiovannese, con il patrocinio e il supporto della Regione Toscana e di Fondazione Sistema Toscana.

La direzione artistica è affidata a Marco Luceri, responsabile cinema Giunti-Odeon, critico cinematografico e coordinatore del gruppo toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Un ringraziamento particolare alle realtà economiche della zona che hanno contribuito alla realizzazione della 42/ma edizione del festival come: Banca del Valdarno Credito Cooperativo Gruppo ICCREA, Publiacqua, Moretti spa, Unicoop Firenze.