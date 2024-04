Giornata di studi sul tema dell’accessibilità museale alla Ginestra fabbrica della conoscenza

Arezzo, 15 aprile 2024 – Mercoledì 17 aprile il Cassero per la scultura organizza una giornata di studi sull’accessibilità, con l’obiettivo di promuovere una riflessione sul ruolo del Museo come strumento di benessere sociale e di garanzia di pari diritti e accessibilità al patrimonio culturale.

Dalle 9, nella sala Filanda di Ginestra Fabbrica della Conoscenza, Istituzioni, esperti e operatori di vari settori interverranno sul tema da diversi punti di vista (culturale, socio-sanitario, educativo) portando ciascuno la propria professionalità ed esperienza.

La giornata di formazione e confronto, destinata in particolare a professionisti museali, educatori, assistenti sociali, familiari di persone con disabilità, è promossa nell’ambito del progetto “Vorreiandarealmuseo. Percorsi di accessibilità museale” giunto alla terza edizione e realizzato dal museo grazie al cofinanziamento della Fondazione CR Firenze.

Numerose le attività previste dal progetto: per persone con Alzheimer e loro caregiver; per bambini e adolescenti con autismo; audio descrizioni, visite guidate e performance per non vedenti; video in LIS- lingua dei segni e visite guidate per non udenti; per cittadine straniere del corso di italiano progetto FAISA; attività per anziani ospiti della RSA di Montevarchi.

Grazie a queste attività, negli ultimi anni il Cassero per la scultura è diventato un punto di riferimento nel Valdarno superiore per i programmi rivolti alle persone con disabilità ed esigenze specifiche, e la giornata di studi dà l’opportunità di riflettere sullo scenario delle Istituzioni museali italiane intese come fattore di aggregazione, di dialogo, di benessere sociale e sulle strategie messe in atto per rendere il museo inclusivo.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di ICOM Italia e la collaborazione di Ens – Ente nazionale sordi, L’immaginario associazione culturale e PromoCultura. Per tutta la giornata sarà garantito il servizio di interpretariato LIS – lingua dei segni.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alle Politiche sociali Lorenzo Allegrucci, della direttrice del museo Federica Tiripelli, di Elena Pianea, direttrice della Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e sport della Regione Toscana e di Barbara Tambusti, Responsabile Politiche per l’integrazione socio-sanitaria della Regione interverranno numerosi relatori nel ricco programma della giornata, suddiviso nella sessione mattutina e pomeridiana: Al mattino interverranno: Irene Balzani, ICOM Italia,Gruppo di lavoro Accessibilità; Federica Tiripelli, direttrice del Museo; Sabrina Mugnai, assistente sociale Comune di Montevarchi; Gianna del Cucina, Geriatra cure primarie e referente Centro Disturbi Cognitivi e Demenze della Zona distretto Valdarno; Giovanni Salerno, psicologo e psicoterapeuta UFSMIA Valdarno; Lucia Bellacci e Valentina Santopietro dell’Istituto Isis Valdarno per il progetto di inclusione “Margherita”promosso dalla Asl Toscana sud-est; Manlio Matera, presidente AIMA Firenze; Cristina Bucci, Coordinamento Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer.

I lavori proseguiranno nel pomeriggio con l’esposizione di casi studio e testimonianze: Monica Bernacchia e Alessia Varricchio, Museo Tattile Statale Omero di Ancona; Carlo di Biase,Storico dell’arte e esperto in accessibilità; Sara Tonelli, Responsabile dipartimento educativo GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo.