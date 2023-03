La Fondazione Ivan Bruschi presenta la XVIII edizione della Stagione Concertistica Internazionale

la presentazione

Arezzo, 10 marzo 2023 – Giunta alla edizione XVIII l’attesa Stagione Concertistica Internazionale della Fondazione Ivan Bruschi, si terrà dal 30 marzo al prossimo 29 giugno, con la direzione artistica del maestro Roberto Pasquini dell’Associazione Musicisti Aretini.

Le suggestive sale della Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, ospiteranno sei concerti che come da tradizione porteranno in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi.

“La Stagione dei concerti è uno dei fiori all’occhiello della nostra Fondazione, un connubio prestigioso tra antiquariato e musica da camera che siamo lieti di continuare ad offrire alla città e a coloro che la frequenteranno – dichiara Luca Benvenuti, Presidente della Fondazione Ivan Bruschi. – In sinergia con Intesa Sanpaolo siamo animati dalla volontà di valorizzare la programmazione artistica e culturale della nostra Casa Museo in una logica di attrattività sempre più di livello nazionale, come emergerà a partire dall’estate anche grazie all’esposizione di nuove e importanti opere pittoriche concesse in comodato dalla Banca in un percorso tra il cinquecento e l’ottocento”.

"Arriveranno ad Arezzo, principalmente in esclusiva assoluta in Italia per la Casa Museo Ivan Bruschi, i giovani talenti musicali più celebrati a livello mondiale" illustra il Maestro Roberto Pasquini. "Si tratta di recenti vincitori dei più importanti concorsi internazionali, delle vere perle di cui sentiremo sempre più parlare nei prossimi anni. Il loro livello tecnico e musicale è veramente stupefacente e sono citati da prestigiose riviste del settore tra gli artisti di punta del 2023".

Aprirà il festival il violinista Fedor Rudin, ex spalla dei mitici Wiener Philarmoniker e plurivincitore dei principali concorsi internazionali (Paganini, Enescu), accompagnato dal pianista Boris Kusnezow. Si proseguirà poi il 14 aprile con un programma dedicato ai capolavori della musica barocca della famiglia Bach, interpretati dall'Ensemble Sezione Aurea su strumenti originali, con i solisti Roberto Pasquini al flauto e Luca Giardini al violino. Tra gli eventi da segnalare, il flautista italiano Alberto Navarra, vincitore a 23 anni del Concorso Internazionale Carl Nielsen e membro della Karajan Accademy dei Berliner Philarmoniker, al museo domenica 7 maggio. Seguiranno tre concerti imperdibili per un grandioso finale: la straordinaria violoncellista Hayoung Choi (25 maggio), recente vincitrice del Concorso Internazionale Queen Elizabeth di Bruxelles e le giovanissime superstar: i pianisti Alim Beisembayev (8 giugno) e Kevin Chen (29 giugno), rispettivamente vincitori dei Concorsi Internazionali di Leeds (Inghilterra) e Ginevra (Svizzera).

I concerti inizieranno alle 21, ad eccezione di quello previsto per il 7 maggio che sarà alle ore 18.

Sono già disponibili, presso la Casa Museo Ivan Bruschi, gli abbonamenti alla Stagione 2023 (6 concerti a 60 euro) e i biglietti delle singole serate, al costo di 12 euro a persona. L’ingresso consente una visita al museo nel giorno del concerto e nelle settimane successive per scoprire anche la mostra in collaborazione con la Fondazione Alinari e quella sulle Banconote della Shoah.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0575354126 o scrivere a [email protected]