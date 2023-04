FolkAurora 2023, “A sud di nessun nord”, serata folk intorno al tavolo

Arezzo, 26 aprile 2023 – Il Circolo Aurora, ormai diventato un luogo di riferimento della musica folk italiana, propone una particolare serata animata dalle musiche tradizionali di varie regioni d’Italia.

Sul palco il piemontese Chacho Marchelli, l’emiliano Piercarlo Cardinali, la toscana Lisetta Luchini, il laziale Mauro Bassano e i componenti dell’aretino TrioTresca, Giorgio Castelli, Stefano Tartaglia e Silvio Trotta, quest’ultimo direttore artistico della rassegna.

L’idea nasce dalla voglia di ricordare una grande voce del folk italiano, Betti Zambruno, che ci ha lasciato quattro mesi fa. La sua voce ha portato la musica tradizionale piemontese in Italia e nel mondo ed ha onorato il palco dell’Aurora con la band alessandrina I Tre Martelli.

Per ricordarla si riuniscono, insieme al suo compagno Piercarlo Cardinali, alcuni dei suoi amici musicisti con i quali ha condiviso la sua lunga carriera ed alcuni di quelli con i quali avrebbe voluto creare nuovi progetti musicali. Un’occasione unica per poter ascoltare in un’unica serata i canti piemontesi dalla voce di Chacho Marchelli, le cornamuse di Piercarlo Cardinali, il repertorio toscano dalla voce di Lisetta Luchini, i suoni del sud Italia con l’organetto di Mauro Bassano e il vasto repertorio di danze e canti toscani cantati da Giorgio Castelli e accompagnati dal piffero di Stefano Tartaglia e la chitarra di Silvio Trotta.

La serata avrà un carattere diverso dal solito concerto e, come descrive il titolo, avrà un carattere piuttosto informale in quanto sarà accompagnata da un “buffet popolare” a base di cacio, baccelli e vino toscano. E’ pertanto necessaria la prenotazione del tavolo scrivendo a [email protected]