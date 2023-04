Fiori, piante e ciambellini protagonisti a Foiano

Arezzo, 12 aprile 2023 – Ai nastri di partenza a Foiano della Chiana la “Fiera del fiore e dell’artigianato artistico, dell’antiquariato e dei prodotti tipici”.

La fiera alla sua 37ª edizione, si svolgerà domenica 16 aprile prossimi. L’evento promosso dal Comune di Foiano della Chiana, curato dalla Confesercenti Arezzo, con il contributo del Valdichiana Outlet Village ed il patrocinio della Camera di commercio di Arezzo e Siena, rappresenta da sempre un evento tra i più importanti per la valorizzazione del patrimonio economico, commerciale ed artistico del Comune.

Anche quest’anno si preannuncia come un evento ricco di proposte per ogni sorta di visitatori con la presenza di oltre 50 espositori; protagonisti i colori dei fiori e delle piante dei florovivaisti provenienti in prevalenza dalle provincie di Arezzo e Siena. Numerosi inoltre gli stands con articoli d’artigianato, oggettistica, opere dell'ingegno creativo con curiosità dedicate ai fiori.

Per chi vorrà dedicarsi invece ai piaceri della tavola, degustazione e vendita da parte di produttori e commercianti locali di ciambellini, i dolci tipici foianesi del periodo pasquale, insieme ad altre produzioni tipiche del territorio come formaggi, salumi, miele, tartufi.

Ricca e variegata anche la proposta di iniziative collaterali con in particolare dedicate ai più piccoli: La mattina dalle 10 alle ore 13 i laboratori di cucina a cura della Banda dei Piccoli chef, mentre nel pomeriggio a partire dalle 15 le strade e le piazze del centro storico, saranno animate sia dall'esibizione musicale itinerante degli Archimossi, la prima orchestra di archi itinerante, sia dai trampolieri e spettacoli di magia a cura di Magic Andrea.

Durante la giornata musei aperti e mostre d’arte a cura della Pro Loco e Associazione Bottega dell’arte, spazio anche agli artisti in mostra con esposizione curata dal Lions Club Valdichiana Host. Per i più piccoli invece sarà allestito anche uno spazio con gonfiabili in piazza Nencetti.

“Una fiera che si rinnova”, dichiara l’assessore alle attività produttive Jacopo Franci, “nella tradizione, con iniziative di animazione dedicate in particolare alle famiglie ed ai più piccoli. La Fiera del Fiore da oltre tre decenni richiama una folla di appassionati nel nostro Comune e rappresenta una bella occasione di promozione perché mette insieme cultura, tradizione, commercio, ambiente, artigianato, e le tante bellezze della nostra Valdichiana”.

“Come Confesercenti abbiamo sempre creduto e lavorato alla migliore riuscita della la Fiera del fiore” commenta Lucio Gori per la Confesercenti Valdichiana “come segnale importante sia di attenzione verso il settore del florovivaismo, sia verso le imprese commerciali del centro storico di Foiano. Gli espositori ogni anno confermano grande interesse e partecipazione verso la manifestazione.

Il nostro impegno dunque è quello di offrire un’ampia offerta di espositori con varietà e qualità di fiori, piante e sementi, unendo il tutto con tanti altri ingredienti per offrire a Foiano della Chiana un’occasione di promozione ed animazione commerciale e turistica.