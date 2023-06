Estate sangiovannese 2023, ecco il programma di luglio

Arezzo, 29 giugno 2023 – E’ iniziata la calda estate a San Giovanni Valdarno e, dopo il successo del Giugno sangiovannese, è pronto il ricco e articolato cartellone degli eventi di luglio. Festival tradizionali e rassegne attese e ormai consolidate che si fondono con nuove iniziative e eventi diffusi nei quartieri.

E, il 19 luglio, il concerto in piazza Masaccio di Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale. Un manifesto studiato per intercettare aspettative e desideri delle differenti fasce della popolazione e regalare momenti di intrattenimento, spensieratezza e cultura.

Oltre trenta appuntamenti in un mese per soddisfare gusti diversi e invitare a trascorrere l’estate a San Giovanni Valdarno fra musica, teatro, cinema, spettacoli, degustazioni e intrattenimento.

Alla conferenza di presentazione, nella sala grande di Palomar, erano presenti il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, l’assessore alla cultura Fabio Franchi, Massimo Pellegrini, presidente della Pro loco di San Giovanni Valdarno, Sandra Gambassi presidente del Centro Commerciale naturale e i rappresentanti di tutte le associazioni e le realtà che hanno contribuito ad allestire il cartellone: Materiali Sonori e Orientoccidente, Valdarno Jazz, Associazione Residenti in Centro storico, Accademia musicale valdarnese, Convento di Montecarlo con la Fondazione Be.St, Phoenix fest e Ferramenta dischi, Circolo Laudato Si’, Mengo e Arezzo music fest, Associazione Paro Paro e Cantina Valdarno.

“Iniziata in grande stile con gli appuntamenti del Festival dello sport e con la Festa della musica, proseguono gli eventi dell’Estate sangiovannese con il programma delle iniziative di luglio”, hanno dichiarato il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi.

“Musica, cinema, spettacolo, concerti, musical, parodie, rassegne tradizionali e storicizzate (Orientoccidente, ValdarnoJazz, Valdarno Piano Festival, La nostra memoria inquieta, ecc.), una presenza forte nel centro storico legata anche alla valorizzazione del commercio in quella che è una vera e propria galleria commerciale a cielo aperto, il nostro Centro Commerciale Naturale, accompagnati ad eventi diffusi su tutto il territorio.

Appuntamenti consolidati ma anche grandi novità, che confermano come l’offerta culturale e di intrattenimento estiva a San Giovanni sia tra le più ricche, se non la più ricca, dell’intero Valdarno.

Un programma intenso, che si compone sia di eventi organizzati dall’Amministrazione comunale, sia di tanti, tantissimi eventi organizzati dalle associazioni cittadine. Un segnale forte, sotto questo profilo, della vivacità culturale e della coesione della nostra comunità: della voglia che le nostre associazioni hanno di mettersi a disposizione, con passione e competenza, per offrire a tutti i sangiovannesi (e a tutti i valdarnesi) serate all’insegna del divertimento, dello svago e della cultura.

A loro, a chi si impegna e mette a disposizione passione e voglia di fare per la valorizzazione della nostra città, va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione”. “Il nostro ruolo – ha dichiarato Massimo Pellegrini, presidente della Pro Loco – è quello di collaborare con tutte le associazioni e offrire il nostro aiuto a livello logistico e di comunicazione.

Ci siamo impegnati per offrire eventi che coinvolgessero sia il centro storico sia i quartieri della città. Gli appuntamenti proseguiranno poi anche ad agosto e settembre”.

“I commercianti – ha aggiunto Sandra Gambassi, presidente del Ccn – hanno offerto il loro impegno a tenere aperti i negozi tutti i mercoledì dopo cena per offrire un servizio ulteriore a cittadini e turisti. Le iniziative avranno come titolo ‘#occasionincentro’”. Phoenix fest. Festival di musica contemporanea rock, pop e rap organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno con Ferramenta Dischi.

Venerdi 30 giugno protagonista in piazza Masaccio sarà Lucio Corsi, artista che mescola il cantautorato, al folk pop e al glam rock in un sound figlio di interessi ed influenze musicali estremamente diverse. Sullo stesso palco saliranno poi i Flame Parade e i Tob. Sabato 1° luglio si esibiranno Lango & Klaudio vvs e il duo punk rock Social Tedio + Vanz per poi lasciare spazio al rapper fiorentino Shama24K.

La nostra memoria inquieta. Nono anno per “La Nostra Memoria Inquieta”, l'esclusiva rassegna di film in pellicola organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e dal Festival Orientoccidente, con la collaborazione di Proloco, Cineclub Sangiovannese e Valdarno Cinema Film Festival. Questa edizione, curata come sempre da Alberto Vangelisti e Alessandro Elmetti, è dedicata al regista italo-americano Martin Scorsese, uno dei maggiori e più importanti “inventore di sogni" della storia del cinema. Valdarno piano Festival.

Prosegue anche a luglio la serie di appuntamenti musicali estivi a cura dell'Accademia musicale Valdarnese e sotto la direzione artistica del maestro Andrea Turini che si svolgeranno alla Sala La Nonziata. Sabato 8 luglio concerto di musica classica e domenica 30 luglio il concerto finale della master academy. Associazione Paro Paro.

Paro Paro da sempre si contraddistingue non solo per le numerose produzioni, ma anche per una qualità artistica degli spettacoli e degli attori. Martedì 4 luglio l’associazione proporrà il musical “Capitani Coraggiosi – la vita è adesso” in piazza Cesare Battisti e martedì 18 luglio metterà in scena lo spettacolo “DurANTE – una parodia infernale” in piazza della Repubblica Fra gli eventi da ricordare l’inaugurazione della Cittadella dello sport in programma lunedì 10 luglio alle 18 in piazza Arduino Casprini e l’inaugurazione delle Ruote di Staccioli sabato 15 luglio alle 21,15.

I 5 tondi realizzati dal celebre scultore volterrano per l’esposizione del 96 a San Giovanni Valdarno hanno trovato definitiva dimora nello spazio che funge da cerniera tra uno degli stabilimenti dell’ex-Italsider, la zona industriale di Sant’Andrea e l’accesso a nord della città.

Alla cerimonia saranno presenti la figlia dell’artista, Giulia Staccioli, che ha donato al comune le opere che il padre aveva pensato e realizzato appositamente per la Città di San Giovanni Valdarno, Andrea Alibrandi, direttore dell’archivio Mauro Staccioli e la curatrice e storica dell’arte Ilaria Bernardi.

Il primo degli appuntamenti che il Comune ha voluto dedicare alla valorizzazione dell’artista è stata la mostra promossa da Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea, in collaborazione con l’Archivio Mauro Staccioli e la Galleria il Ponte, da l titolo: “MAURO STACCIOLI San Giovanni Valdarno 1996-2023”, a cura di Ilaria Bernardi con il contributo scientifico di Caterina Martinelli.

L’esposizione rimarrà allestita fino al 17 settembre. Valdarno Jazz Summer Festival. Torna l’appuntamento estivo che porta sul palco le stelle del jazz italiano e internazionale. Giunta quest’anno alla sua 40esima edizione, la rassegna, diretta dai musicisti Daniele Malvisi e Gianmarco Scaglia propone a San Giovanni Valdarno due appuntamenti di altissimo livello: domenica 16 luglio in piazza Masaccio con Dave Holland new quartet e sabato 29 luglio, sempre in piazza Masaccio con Peter Erskine quartet.

Dietro c’è una valorizzazione del jazz, che il Comune ha voluto promuovere mediante il ciclo di incontri di “Guida all’ascolto” organizzati a Palomar. Francesca Michielin in concerto. Evento di punta dell’estate sangiovannese: mercoledì 19 luglio piazza Masaccio ospiterà Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale.

Il suo tour estivo “L’estate dei cani sciolti” prodotto da Vivo Concerti, tocca i posti più suggestivi d’Italia e farà tappa anche nella città del Marzocco. Francesca intende mostrarsi senza schemi interpretando i brani dell’ultimo disco e i grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana. Cantina Valdarno. Anche la Cantina Valdarno in via Ponte alle Forche, in collaborazione con la Pro Loco, è protagonista di questa estate.

Come negli anni precedenti, un appuntamento dedicato al vino e al cinema: dopo la cena e la degustazione di vini, la proiezione in pellicola del film “Amici miei” di Mario Monicelli. Parteciperà all’evento Lucio Patanè. Convento di Montecarlo / Fondazione Be.St. La Fondazione Be.St. organizza una serie di eventi al convento, unendo la degustazione di prodotti del territorio alla musica e alla cultura.

Da segnare in calendario domenica 9 luglio con il concerto di chitarra di Wulfin Lieske e domenica 23 luglio con la presentazione di Barbara de Mars “Percezioni e realtà nella pittura rinascimentale”. Orientoccidente. E’ arrivato alla sua 19esima edizione il festival di culture e musiche migranti del Valdarno.

In occasione del 79esimo anniversario della Liberazione di San Giovanni Valdarno il 24 luglio in piazza Cesare Battisti si esibiranno i Modena City Ramblers e l’orchestra multietnica di Arezzo. Centro Commerciale naturale. Come da tradizione, i mercoledì di luglio del Ccn saranno caratterizzati da eventi, animazione e negozi aperti fino alla mezzanotte per “occasionincentro”.

Associazione residenti in Centro Storico. Come ormai da diversi anni, l’associazione organizza un ciclo di film al Giardino di’ Noce: la rassegna – dedicata sempre ad un regista o a un attore – quest’anno vede protagonista il regista Ferzan Ozpetek Cinema alla Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù (Ponte alle Forche).

Non poteva mancare la rassegna di film nel resede della parrocchia, per grandi e piccini, per stare insieme e riflettere, organizzata dalla Parrocchia, dai residenti nel quartiere Melograno, dal Circolo Laudato Si’.

PROGRAMMA

Sabato 1° luglio dalle ore 20:00 - Piazza Masaccio PHOENIX FEST Shama24k Social Tedio + Vanz Lango & Klaudio VVS A cura di Ferramenta Dischi

Lunedì 3 luglio ore 21:00 - Piazza Cesare Battisti Festival Orientoccidente Rassegna di film in pellicola La Nostra Memoria Inquieta IX edizione Ciclo: Martin Scorsese TORO SCATENATO (1980) Introdurranno il film

PATRIZIO OLIVA, campione olimpico e mondiale professionisti di boxe

FAUSTO NARDUCCI, scrittore e caporedattore della Gazzetta dello Sport

Martedì 4 luglio Ore 21:15 – Piazza Cesare Battisti Musical Capitani Coraggiosi – La vita è adesso A cura dell’Associazione Culturale Paro Paro in collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni Valdarno

Sabato 8 luglio Ore 21:00 – Sala La Nonziata, via Giovanni da San Giovanni VALDARNO PIANO FESTIVAL VII EDIZIONE Concerto di musica classica Duo violino e pianoforte Musiche di J.S. Bach, W.A. Mozart, L.v. Beethoven A cura dell’Accademia Musicale Valdarnese

Domenica 9 luglio Ore 20:00 – Chiostro del Convento di Montecarlo ESTATE A MONTECARLO Concerto di chitarra di Wulfin Lieske Musiche di Francesco Da Milano e Wulfin Lieske tra un brano e l’altro Recitazioni dal “Paradiso” della Divina Commedia di Riccardo Pratesi Buffet e vini A cura della Fondazione Be.St. in collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni Valdarno * Prenotazione obbligatoria entro il 7 luglio presso la Pro Loco di San Giovanni Valdarno - Ingresso a offerta libera

Lunedì 10 luglio ore 18:00 – Piazza Arduino Casprini Inaugurazione CITTADELLA DELLO SPORT

Lunedì 10 luglio ore 21:15 - Piazza Cesare Battisti Festival Orientoccidente Rassegna di film in pellicola La Nostra Memoria Inquieta IX edizione Ciclo: Martin Scorsese TAXI DRIVER (1976) Mercoledì 12 luglio dalle ore 17 alle ore 23 – Corso Italia FIERA SOTTO LE STELLE Fiera mercato A cura della Pro Loco di San Giovanni Valdarno in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale

Sabato 15 luglio Ore 21:15 - Zona Industriale di Sant’Andrea presso il nuovo accesso nord della città Inaugurazione RUOTE DI STACCIOLI

Saranno presenti Giulia Staccioli, figlia dell’artista e presidente dell’Archivio Mauro Staccioli

Andrea Alibrandi, direttore dell’Archivio Mauro Staccioli Ilaria Bernardi, curatrice e storia dell’arte Presenzieranno inoltre autorità provinciali, regionali e comunali

Domenica 16 luglio Ore 21:30 – Piazza Masaccio Valdarno Jazz Summer Festival 40 ª edizione DAVE HOLLAND NEW QUARTET A cura di Valdarno Jazz e Music Pool

Lunedì 17 luglio ore 21:15 - Piazza Cesare Battisti Festival Orientoccidente Rassegna di film in pellicola La Nostra Memoria Inquieta IX edizione Ciclo: Martin Scorsese CAPE FEAR (1991)

Martedì 18 luglio Ore 21:15 – Piazza della Repubblica Commedia DurANTE – UNA PARODIA INFERNALE A cura dell’Associazione Culturale Paro Paro in collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni Valdarno

Mercoledì 19 luglio Ore 21:30 – Piazza Masaccio FRANCESCA MICHIELIN in concerto L’estate dei cani sciolti Organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con MenGo Music Fest, Arezzo Music Fest e We.ar

Giovedì 20 luglio ore 20 – Cantina Valdarno, via Ponte alle Forche 25/A CINEMA E VINO CHE PASSIONE! Proiezione in pellicola del film Amici Miei di Mario Monicelli Parteciperà all’evento l’attore Lucio Patanè Degustazione vini e cena sociale Inizio serata 19:30 Inizio proiezione 21:00 A cura della Cantina Valdarno s.r.l. e della Pro Loco di San Giovanni

Domenica 23 luglio Ore 21:00 – Chiostro del Convento di Montecarlo ESTATE A MONTECARLO

Percezione e realtà nella pittura rinascimentale Presentazione di Barbara De Mars Buffet e vini A cura della Fondazione Be.St. in collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni Valdarno

*Prenotazione obbligatoria entro il 21 luglio presso la Pro Loco di San Giovanni Valdarno - Ingresso a offerta libera

Lunedì 24 luglio Ore 21:30 – Piazza Cesare Battisti 79°ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI SAN GIOVANNI VALDARNO Intervengono Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno Giuseppe Morandini, presidente di ANPI Valdarno

A seguire Festival Orientoccidente CULTURE CONTRO LA PAURA: ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO ospita MODENA CITY RAMBLERS Direzione di ENRICO FINK

Martedì 25 luglio ore 21:00 - Piazza Cesare Battisti Festival Orientoccidente Rassegna di film in pellicola La Nostra Memoria Inquieta IX edizione Ciclo: Martin Scorsese HUGO CABRET (2011)

Sabato 29 luglio Ore 21:30 – Piazza Masaccio Valdarno Jazz Summer Festival 40 ª edizione PETER ERSKINE QUARTET A cura di Valdarno Jazz e Music Pool Domenica 30 luglio Ore 21:00 – Sala La Nonziata, via Giovanni da San Giovanni VALDARNO PIANO FESTIVAL VII EDIZIONE CONCERTO FINALE MASTER ACADEMY A cura dell’Accademia Musicale Valdarnese

Lunedì 31 luglio ore 21:15 - Piazza Cesare Battisti Festival Orientoccidente Rassegna di film in pellicola La Nostra Memoria Inquieta IX edizione Ciclo: Martin Scorsese NEW YORK, NEW YORK (1977)

I MERCOLEDÌ DEL CENTRO NATURALE COMMERCIALE 5 – 12 – 19 -26 Apertura serale dei negozi del centro storico A cura del Centro Naturale Commerciale CINEMA AL GIARDINO Giardino di’ Noce – Via Mannozzi CICLO Ferzan Ozpetek Giovedì 20 luglio ore 21:30 – LE FATE IGNORANTI Giovedì 27 luglio ore 21:30 - MINE VAGANTI Giovedì 3 agosto ore 21:30 – MAGNIFICA PRESENZA Giovedì 10 agosto ore 21:30 – LA FINESTRA DI FRONTE *Ingresso Gratuito A cura dell’Associazione Residenti Centro Storico di San Giovanni Valdarno

CINEMA ESTIVO

Ore 21:00 - Resede della Chiesa di S. Teresa del Bambino Gesù - via Ponte alle Forche

Mercoledì 5 luglio - CODA - I segni del cuore. Di Sian Heder Mercoledì 12 luglio - Spider-Man - Un nuovo universo Di Bob Persichetti Jr. Peter Ramsey e Rodney Rothman Venerdì 21 luglio - Caro Evan Hansen Di Stephen Chbosky A cura del Circolo Laudato sì

EVENTI VALDARNO JAZZ CONCERTI DAVE HOLLAND NEW QUARTET - PETER ERSKINE QUARTET Prevendita ticketone.it Punti vendita del circuito regionale BoxOffice Pro Loco di San Giovanni Valdarno Ingresso: intero € 18:00 – ridotto € 16,00 (Soci Arci, Soci Unicoop, under 25)