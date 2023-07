Edith Piaf tra musica e vita al Festival delle Musiche

Arezzo, 27 luglio 2023 – Il viaggio itinerante del Festival delle Musiche prosegue con l’appuntamento a Castiglion Fiorentino nella consueta cornice del Chiostro di San Francesco. Martedì 1 agosto, con inizio alle ore 21:15, il gruppo Rose et Les Miserables presenterà al pubblico del festival il visionario progetto musicale “Edith Piaf c’est moi”, con la scelta di portare in scena la vita di Edith Piaf, attraverso la narrazione di testi originali alternati alle sue meravigliose canzoni.

Non solo un concerto, dunque, ma uno spettacolo musico/teatrale ideato da Rosette Sandroni che accompagnerà i presenti attraverso i toccanti racconti della vita travagliata di Edith. Sul palcoscenico, insieme a Rosette Sandroni (voce), Madoka Funatsu (fisarmonica), Alberto Serpente (piano), Mauro Maurizi (contrabbasso) e Duccio Venturini (batteria).

La forza e il coraggio di vivere della Piaf sono la cosa che più ha caratterizzato il suo essere artista, una donna che si è sempre rialzata dalle proprie ceneri, utilizzando la musica come unico veicolo per trasformare la disperazione in bellezza, un vero e proprio esempio di resilienza, nel quale la cantante/attrice Rosette si è identificata e forse è proprio questo connubio tra le due donne che rende tutto lo spettacolo più realistico ed emozionante.

Tutti i testi presentati in scena sono frutto di una lunga ed originale ricerca filologica che Rosette Sandroni ha portato avanti estrapolando le parti più salienti della vita di Piaf riadattando e traducendo tutto dal Francese. Ingresso 5 euro.