“Di Giovedì sere d’estate a Lucignano” il gran finale dedicato ai più piccoli

Arezzo, 23 agosto 2023 – “Di giovedì sere d’estate a Lucignano”, il ricco contenitore dell’estate lucignanese, si avvia a conclusione con un appuntamento molto atteso dai giovanissimi e dalle loro famiglie: giovedì 24 agosto torna “Luci Park”: giochi, gonfiabili, spettacoli, parate e animazioni destinate in particolare proprio ai più piccoli.

Il ricco programma prevede anche laboratorio per bambini, spettacoli con il fuoco, bolle giganti, truccabimbi e musica. “Lucignano – spiega il sindaco Roberta Casini – diventa il Borgo dei giochi, ma non soltanto: avremo lo street food con le eccellenze del territorio e la street music, grazie alla collaborazione delle attività”.

La serie di appuntamenti con cadenza settimanale inaugurata lo 13 luglio con la suggestiva cerimonia di apertura del portone del borgo e la “Notte di fuoco”, è proseguita ogni settimana con grande successo e partecipazione di pubblico.

“Tanti lucignanesi e turisti – dichiara ancora Casini – hanno letteralmente invaso il nostro centro storico, per assistere agli eventi musicali di alto livello del “Lucignano Music Fest”, del “Mammut Jazz Fest” e per partecipare ai due suggestivi momenti culinari: “Secret garden pic nic” nella nuova location di Piazza del Tribunale e la cena “La Piazza dei desideri”, tra gli eventi di settore più importanti a livello nazionale e che in questa edizione ha sancito il gemellaggio enogastronomico con Pompei.

Un bilancio più che positivo, grazie al contributo fondamentale di tutte le componenti comunali e ai grandi professionisti che hanno cooperato per la buona riuscita degli eventi”.

“Tutto questo – conclude Casini – mentre da tempo stiamo lavorando al Festival dei Borghi più belli d’Italia in programma a settembre: centinaia di delegati, in rappresentanza di centri di tutto il Belpaese, si danno appuntamento a Lucignano per una tre giorni di incontri, dibattiti ed eventi collaterali che renderanno ancora una volta il nostro Borgo protagonista a livello nazionale”.

Per tutte le informazioni sul programma degli eventi visitare le pagine social del Comune di Lucignano.