“Di giovedì sere d’estate a Lucignano”, arriva il jazz del Mammut

Arezzo, 2 agosto 2023 – Ancora una serata di grande musica a Lucignano, nell’ambito del cartellone estivo “Di Giovedì sere d’estate”. Giovedì 3 agosto dalle 21.30, nel cuore antico di “Uno dei Borghi più belli d’Italia” di scena il jazz di Riccardo Gola, contrabbassista e illustratore romano, con il suo progetto Cosmonautica come arte di viaggiare nello spazio.

È questa la metafora che ha scelto Riccardo Gola per il suo primo disco solista – uscito per l’etichetta Jando Music – dopo anni di militanza in alcuni tra i progetti più creativi della nuova scena jazz italiana.

In veste di compositore e band leader, propone un quartetto acustico ma con un vocabolario molto dinamico con grande molteplicità di interessi ed ascolti che caratterizzano la storia dell’eclettico artista romano (è anche illustratore e art director) che riesce a mescolare la matrice afro-americana con una pluralità di linguaggi, dal rock all’elettronica, dalla musica africana alla classica contemporanea.

Con lui una vera e propria all-star band della scena italiana contemporanea: Francesco Bigoni al sax e clarinetto, Enrico Zanisi al pianoforte ed Ermanno Baron alla batteria. Un gruppo coeso che attraverso l’improvvisazione e l’interplay conduce l’ascoltatore – da bravi cosmonauti – in un viaggio verso l’ignoto. Ingresso gratuito “Ancora musica nel nostro cartellone.

Dopo il Lucignano Music Festival - dichiara il Sindaco Roberta Casini – un’altra rassegna, Mammut Jazz Fest, fa tappa nel centro storico.

D’altronde, se “Di giovedì sere d’estate a Lucignano” è diventato nel tempo un format di grande successo, lo deve alla qualità delle proposte declinate per ogni gusto, alla collaborazione di tanti professionisti e alla disponibilità delle attività che cooperano con la nostra amministrazione nell’organizzazione dei vari appuntamenti.

Si tratta di eventi consolidati e molto apprezzati, destinati ai lucignanesi, ai turisti e a coloro che semplicemente si trovano a transitare dal nostro borgo, uno dei più belli d’Italia”. Per tutte le informazioni sul programma degli eventi visitare le pagine social del Comune di Lucignano.