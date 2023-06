Arezzo, 15 giugno 2023 – Conto alla rovescia per la decima edizione di RidiCasentino. Il concorso nazionale di letteratura comica promosso dall’associazione culturale Noidellescarpediverse troverà il proprio epilogo sabato 5 agosto a Poppi, ma il percorso in vista della finalissima sarà scandito da una serie di tappe intermedie finalizzate all’individuazione dei racconti di genere ironico, umoristico o comunque leggero che potranno contendersi la vittoria.

La prima data segnata sul calendario è domenica 25 giugno quando scadranno i termini per le iscrizioni di scrittori professionisti o amatoriali che potranno inviare un massimo di tre testi con tema libero, ispirati dalla volontà di strappare una risata.

I singoli racconti verranno poi valutati da una commissione con esperti nei settori della cultura, del teatro e della letteratura che decreterà la rosa di finalisti che saranno contattati e ufficializzati con una comunicazione sul portale di RidiCasentino entro domenica 23 luglio.

Gli attori della compagnia Noidellescarpediverse realizzeranno poi un video con la lettura dei racconti finalisti che verrà pubblicato domenica 30 luglio sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della stessa associazione, permettendo così agli spettatori e alla giuria della finale di arrivare preparati all’appuntamento del 5 agosto.

L’atto conclusivo di RidiCasentino verrà ospitato per la prima volta a Poppi, uno dei borghi più belli d’Italia, e andrà a proporre una serata all’insegna di letteratura e cabaret volta a premiare il miglior racconto comico italiano.

L’evento troverà il proprio cuore nella lettura dal vivo di ogni singola opera, poi il voto di una doppia giuria qualificata e popolare permetterà di stilare la classifica del concorso, definendo il vincitore che succederà nell’albo d’oro a Carolina Amadori di Rosignano Solvay.

Il regolamento e le modalità di partecipazione sono disponibili nel bando pubblicato su www.ridicasentino.it . «RidiCasentino è giunto al traguardo della decima edizione - commenta Samuele Boncompagni dell’associazione culturale Noidellescarpediverse. - Questo concorso propone un progetto originale volto a valorizzare la letteratura come strumento per ridere e per sorridere, con un format che anno dopo anno ha registrato l’iscrizione di centinaia di scrittori di genere ironico, umoristico, satirico e leggero.

Il tutto, anche con una vocazione di promozione del territorio attraverso la valorizzazione di alcuni dei borghi più belli della vallata tra cui Poppi dove si terrà la finale del 5 agosto».