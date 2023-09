Casentino bike festeggia i 30 anni del parco

Arezzo, 28 settembre 2023 – Casentino Bike arriva alla trentesima edizione, un compleanno speciale che coincide con quello del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

L’8 ottobre 2023 sarà l’occasione per festeggiare insieme a appassionati e amanti delle due ruote green entrando nel cuore del Parco, su tracciati aperti in esclusiva per questa manifestazione, due percorsi storici come il sentiero dei Tedeschi e il passaggio del lupo a Moggiona.

Tre i percorsi il marathon da 64 chilometri, la gran fondo da 54, ma c’è anche una non competitiva da 25 chilometri. Mentre nella giornata di sabato è prevista un’escursione in e-bike per coinvolgere un pubblico sempre più ampio di persone.

Questa edizione speciale è stata presentata in Consiglio Regione in una conferenza stampa presso il Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso e presieduta dal vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci che ha commentato: “Sono contento di accogliere l’amministrazione comunale di Bibbiena, e gli organizzatori di questa splendida iniziativa arrivata alla trentesima edizione.

In questa edizione ci sono dei percorsi nuovi che addirittura permetteranno di entrare nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. È splendido passare in questi posti con una mountain bike. Ci saranno più di 500 partecipanti per una manifestazione che fa parte della coppa Toscana e tutti arriveranno nel centro storico di Bibbiena che è uno dei più belli della provincia di Arezzo e di tutta la Toscana.

Un vero e proprio paradiso per gli appassionati di mountain bike”. Il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli ha voluto ricordare l’impegno dell’amministrazione nei confronti dei percorsi di mobilità dolce e sostenibile: “Il nostro è l’unico territorio della Toscana che ha visto completare la ciclopista che dovrà unire la sorgente dell’Arno a Marina di Pisa.

Ringrazio la mia squadra e tutti coloro che in questi anni si sono impegnati in questa direzione di riconquista del territorio da parte di coloro che intendo fruirlo in modo originale, dolce e rispettoso. Un plauso ai tanti volontari che in questo senso si sono impegnati con noi”. Anche il Vice Presidete Casucci ha voluto ricordare il ruolo di primo piano del volontariato in Toscana.

L’assessore allo sport di Bibbiena Francesca Nassini ha commentato: “Casentino Bike ha partenza e arrivo nel centro storico di Bibbiena e questo perché vogliamo unire lo sport alla tutela della natura e alla fruizione del nostro patrimonio culturale vastissimo. Penso alla galleria fotografica a cielo aperto, al nostro museo archeologico e alle tante emergenze architettoniche e storiche del centro cittadino e non solo.

Con il nuovo brand Natural Bike Casentino, inoltre, l’obiettivo che ci proponiamo è quello di unire tutte le associazioni del territorio, creando dei tracciati da 30, 60 e 90 chilometri adatti a ciclismo su strada, gravel e mountain bike ma lontani dai pericoli delle strade ad alta densità di traffico. Si tratta del prestigioso progetto delle cosiddette strade basse di cui andiamo molto fieri e che vorremmo realizzare già per la prossima stagione”.

Il presidente di Mtb Casentino Maurizio Cipriani ha commentato:“Si tratta di un traguardo che sognavamo da tempo e dimostra stabilità e durata nel tempo. Per questa trentesima edizione abbiamo cambiato totalmente i percorsi. E abbiamo inserito un percorso marathon che va a toccare quei tracciati dove nel Parco Nazionale non è permesso tenere manifestazioni e di questo siamo molto orgogliosi”.

Il Sindaco Vagnoli ha concluso ringraziando il Parco Nazionale nella persona del suo Presidente Luca Santini che “dimostra sempre vicinanza al territorio, apertura verso manifestazioni di qualità rispettose dell’ambiente e progetti innovativi a favore della mobilità sostenibile”.