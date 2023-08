“Borgo jazz”, dieci giorni di grande musica in città

Arezzo, 2 agosto 2023 – Torna il fascino del jazz a Sansepolcro con una manifestazione che animerà le strade e i luoghi della città con la classe che da sempre contraddistingue questo genere musicale.

Grazie all’impegno del Jazz Club Valtiberina in collaborazione con l’Associazione Commercianti del Centro Storico e il comune di Sansepolcro, a partire dal 4 e fino al 12 agosto i migliori musicisti della musica jazz, locali e internazionali, si esibiranno in vari spazi del centro storico, incastonandosi perfettamente in un contesto già bellissimo come quello della nostra città.

Alla luce del successo di Borgo Jazz 2022 si è ricreata una splendida sinergia per la sua nuova edizione, la quarta di questa manifestazione nata nel 2018 e ripartita con grande entusiasmo lo scorso anno dopo lo stop dettato dal Covid.

A sostenere il festival, oltre al comune di Sansepolcro che si occupa di tutta la parte amministrativa e tecnica, ci sono anche tanti generosi sponsor che felicemente hanno contribuito per la realizzazione della nuova edizione.

Si rinnova quindi l'appuntamento con Borgo Jazz, che quest'anno si svilupperà per 10 giorni tra eventi musicali, mostre fotografiche e mostre d'arte, abbinati al buon cibo e al buon bere.

“Siamo lieti di poter contribuire alla realizzazione di una manifestazione che sta avendo sempre più slancio nel panorama musicale non solo locale ma a livello nazionale – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Innocenti – Il comune si è impegnato a supportare gli eventi per quanto riguarda la gestione tecnica degli spettacoli, ma facciamo i nostri complimenti agli organizzatori che anche quest’anno hanno realizzato un calendario davvero intenso coinvolgendo molte realtà del territorio.”

Quest'anno un solo evento sarà a pagamento, quello che concluderà il festival con il concerto dello STEFANO DI BATTISTA Quartet in "Morricone Stories".

Gli eventi con ingresso libero saranno: - Ven 04/08 alle 21,00 Matteo Chimenti Trio in apertura +alle 22,00 NICO GORI ft Pieve Jazz Big Band c/o Orti Sociali

- Sab 05/08 alle 21,30 Resurrection. rassegna di Cori Gospel in collaborazione con Chiostri Acustici e Coro Gospel Altotiberino c/o Piazza Garibaldi

- Lun 07/08 alle 21,30 Selene Zuppardo Trio c/o Piazza Santa Marta in collaborazione con le associazioni

- Gio 10 Grab&Go Jazz Quintet alle 20,00 brindisi di ringraziamento ai Soci del Jazz Club e ai sostenitori di Borgo Jazz a seguire alle 21,00 cena a tema a prezzo fisso c/o Osteria il Giardino di Piero

- Ven 11/08 alle 21,30 Ivan Elefante Quartet c/o Piazza Garibaldi - Sab 12/08 dalle 18,00 Roaring Emily Jazz Band allieterà gli interventi per le vie del centro storico.

A seguire alle 21,30 STEFANO DI BATTISTA Quartet c/o Piazza Garibaldi Street music tutte le sere di entrambi i weekend. Dopo Mezzanotte in data 05/08 e 12/08 "Tutti in Comune vogliono fare jazz" per la prima volta la festa continua...jam session nel chiostro di Palazzo delle Laudi.

Mostre Connesse: "Jazz" Mostra fotografica relativa alla scorsa edizione c/o Palazzo delle Laudi Franco Alessandrini e le sue opere dedicate al Jazz c/o Fondazione Alessandrini Roberto Lanari, mostra diffusa delle opere dedicate al Jazz nelle vetrine dei negozi del centro storico Simon Berger "Le porte della percezione" c/o Museo Civico