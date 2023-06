Bibbiena, al via il “Grigio summer friends”

Arezzo, 27 giugno 2023 - Bibbiena inaugura l’estate 2023 con un’altra manifestazione culinaria di qualità per la promozione dei prodotti tipici del Casentino, si chiama Grigio Summer Friends ed è dedicata agli amici del maiale Grigio del Casentino.

Dopo il successo della Sagra delle Sagre un’altra piazza sarà invasa dai sapori e da antichi saperi di produzione etica del cibo e sarà quella di Soci. Accanto ai ragazzi del Grigio del Casentino ci saranno ben 8 espositori di prodotti di altissima qualità a livello nazionale e 4 di birra e vino selezionati appositamente per accompagnare questi stessi prodotti in modo armonico e coinvolgente.

Venerdì 30 giugno alle ore 17 si aprirà la manifestazione con il padrino l’executive chef Ariel Hagen di Borgo San Pietro - Saporium, alle 18 si apriranno tutti gli stand e tutte le attrazioni tra musica e danza. Sabato 1° luglio alle ore 10 si terrà un work shop ovvero CultureLab con Davide Mondin e Walter Giorgi dal titolo Tipico, tradizionale, artigianale: cosa significa? Come si riconosce? Consigli per scelte d’acquisto consapevoli.

Alle ore 11,30 un altro ChefLab dal titolo Conoscere per capire: piccoli segreti in cucina con gli chef Federico Rovacchi e Luca Ottogalli. Alle ore 17 presso il Berretta Rossa si terrà una degustazione con gli amici del Grigio che avrà come guida di eccezione Luca Radicchi, relatore e coordinatore estero AIS.

La degustazione unirà i prodotti italiani migliori come il baccalà Marcolin, il Gorgonzola DOP Tosi, la cioccolata classica Pistocchi con vini e birre di altissima qualità. Paolo Landi uno dei promotori insieme al Comune di Bibbiena, la Pro Loco di Soci commenta: “Grazie ai prodotti del Grigio Casentino, sia per passione che per lavoro, abbiamo visitato manifestazioni nazionali e internazionali e abbiamo voluto portare nel nostro territorio qualcosa di bello, interessante e formativo per far conoscere anche al grande pubblico quei prodotti considerati di nicchia che in realtà rappresentano il meglio della tradizione italiana e nostrana e sono frutto di ricerca, impegno, grandi sacrifici e una visione, quella di produzioni sempre più etiche e rispettose della salute dell’uomo e dell’ambiente.

Il buono dovrebbe diventare un punto di riferimento e un obiettivo per tutti. Con questa manifestazione vorremmo proprio avvicinare tutti alla conoscenza della bontà dei prodotti migliori del nostro territorio e dell’Italia intera”. Daniele Bronchi assessore alle realtà produttive e associazioni commenta: “Scommettere su un progetto di valore è qualcosa di grande e va riconosciuto.

La nostra economia ha bisogno di persone che vanno in questa direzione che insieme di entusiasmo e di impegno e ricerca continui. Ringrazio i promotori di questa bella occasione di festa e insieme di altissima cultura enogastronomica”. Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Sono fiero del fatto che le manifestazioni del nostro comune sono legate da un comune denominatore: la qualità.

Sono tutte manifestazione curate nei particolari e che mettono al centro la vallata dei prodotti buoni e fatti con amore. Questo è fondamentale anche per il messaggio che stiamo cercando di dare all’esterno, ovvero quello di una terra dove si vive bene e dove si producono cose di valore.

Per quanto riguarda il turismo enogastronomico, credo sia un ambito sul quale dovremmo insistere, visti i numeri che lo stesso manifesta a livello nazionale”. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alla Casa di Emma e alle attività che questo soggetto sta portando avanti con i tanti bambini e ragazzi che vengono qui ospitati con amore e dedizione.