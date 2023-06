Aperture estive nei weekend a CasermArcheologica

Arezzo, 15 giugno 2023 – Da Giugno a settembre CasermArcheologica a Sansepolcro, in Via Aggiunti 55, aumenta gli orari di apertura al pubblico.

Oltre alle consuete aperture settimanali negli orari lavorativi disponibili sul sito www.casermarcheologica.it (sempre consigliato prendere appuntamento), sarà possibile visitare le mostre e utilizzare gli spazi di Palazzo Muglioni tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.30 con orario continuato, fino alla fine di settembre.

E' sempre maggiore infatti il numero di visitatori e persone che dal territorio e da fuori ogni giorno vivono e animano le sale del Palazzo, visitando le mostre, studiando, usando gli spazi per incontri e attività diverse.

Sarà sempre presente una persona dell'associazione per visite guidate alla mostre: "CasermaLab, Sperimentazioni tra arte e artigianato", l'allestimento che vede in mostra opere uniche e prototipi innovativi frutto della collaborazione tra artisti e artigiani, tra i quali Ilaria Margutti, l’Azienda Busatti, l’artista perugino Francesco Capponi, il l'intagliatore su legno Mastro Santi del Sere e la maestra merlettaia Anna Capozzi.

Fino alla fine di giugno sarà inoltre possibile visitare "Omaggio al Manifesto della comunicazione non O_Stile", con gli esiti del progetto svolto dagli studenti della Scuola Pacioli Buonarroti che hanno lavorato con le proprie insegnanti sui principi della comunicazione responsabile. E poi le sale con i "Quaderni dell'arte" a cura di Ilaria Margutti, insegnate e artista che ha a Caserma anche parte del suo studio e delle sue opere, la mostra "KAP KAP" realizzata dall'Associazione Tangram di Perugia e altre mostre che si avvicenderanno nel corso dei mesi.

CasermArcheologica, con i suoi ambienti affascinanti è sempre un percorso di scoperte inattese che vi accoglierà sempre con grandi e piccole novità. CasermArcheologica è inoltre aperto per studiare, anche il sabato e la domenica, con orario continuato; studenti impegnati con gli esami universitari o di maturità potranno trovare un luogo accogliente e ordinato dove studiare da soli o in piccoli gruppi.

L'ambiente, dotato di connessione WiFi è disponibile anche per professionisti che cercano un posto tranquillo e allo stesso tempo stimolante per lavorare o svolgere attività di smart-working, da soli o in team. L'obiettivo è creare uno spazio inclusivo e accogliente, per i cittadini di Sansepolcro, a partire dai più giovani, e per i turisti che vengono a conoscere il territorio, che favorisca la collaborazione e la cultura immersi in un ambiente tranquillo e stimolante.