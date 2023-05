A Sansepolcro il giro del mondo del gusto con “Food&street”

Arezzo, 24 maggio 2023 – Sarà la tradizione greca a sancire l’inizio della quinta edizione di Sansepolcro Food&Street, il giro del mondo del gusto pronto ad accendere il Borgo della Valtiberina, organizzato dalla Confcommercio con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, il contributo di Banca di Anghiari e Stia, la collaborazione tecnica della Fiva (Federazione Nazionale Venditori Ambulanti) e di Meet Valtiberina Toscana.

L’inaugurazione ufficiale dell’evento venerdì 26 maggio sarà infatti scandita alle ore 12:30 con il taglio del nastro e l’assaggio del Pita Gyros proveniente dalla Grecia. Non mancheranno all’appuntamento il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, l’assessore al commercio Francesca Mercati, il direttore aggiunto della Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei, la presidente della delegazione Confcommercio Valtiberina Anna Maria Cantucci, il responsabile di zona Massimiliano Micelli e il direttore generale della Banca Anghiari e Stia Fabio Pecorari.

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio si potranno assaporare in viale Diaz i sapori da tutto il mondo grazie a oltre 30 food truck che rimarranno aperti fino alla sera.

A fare da richiamo anche un ricco programma di eventi e iniziative che coinvolgeranno i commercianti del centro storico. Passando tra gli stand dei sapori si potranno avere anche le “Shopping Card”, speciali tessere per fare acquisti a prezzi scontati da presentare nei negozi aderenti all’iniziativa.

Non mancheranno aree dedicate ai bambini, intrattenimento, concerti e due tour guidati gratuiti promossi da Confguide-Confcommercio nelle date di sabato 27 e domenica 28 maggio alle ore 15.00. Il primo è realizzato con la collaborazione degli Igers e prevede l’iscrizione obbligatoria al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sansepolcro-food-e-street-637929894487 mentre per il secondo la prenotazione è obbligatoria chiamando la guida Alice Comunelli al numero 3281140990.

Il ritrovo è fissato alle ore 15:00 presso Porta Fiorentina, in viale Diaz, per poi visitare gli orti sociali del Bastione, la sede storica dei Balestrieri di Sansepolcro per poi tornare in viale Diaz dove sarà offerto un ristoro in uno degli stand di Food&Street. Sabato 27 maggio, inoltre, sarà presente all’evento l’artista Giustino Caposciutti che presenterà il progetto di arte partecipata Filo Arx, realizzato in collaborazione con la Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo e le associazioni contro la violenza sulle donne Pronto Donna Arezzo e Artemisia di Firenze.

L’iniziativa prevede la colorazione di fili che poi saranno intrecciati in un'unica opera e che successivamente sarà battuta all’asta. Il ricavato andrà a sostegno delle attività dei centri di antiviolenza: coloro che vorranno contribuire alla realizzazione dell’opera potranno colorare liberamente e gratuitamente il proprio filo e ricevere il diploma d’artista. L’attività si svolgerà dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in viale Diaz.