Arezzo, 13 luglio 2019 - Un'estate a teatro con la XVI Edizione del Teatro del Fiume, la rassegna curata da Nata Teatro nella valle del Casentino. Fino al 23 agosto nei comuni del Casentino si svolge la 16esima edizione della rassegna che vuole diventare “Un salvagente contro la noia”. Prossimo spettacolo domenica 14 luglio, alle 21:30 a Memmenano in scena L’incantesimo degli gnomi di Teatro Glug.

E ancora ,mercoledì 17 luglio, alle 21:30 a Pieve a Socana, in Piazza della Pieve la Divina commedia al bar della Nata. Mercoledì 24 luglio, alle 21:30 a Bibbiena Stazione, al Centro Creativo Casentinosarà la volta di Tippi & Toppi della Nata, venerdì 26 luglio, alle 21:30 in via Timossi a Bibbiena Stazione, Emanuela e il lupo con la Nata. Sabato 27 luglio, alle 21:30 a Pieve a Socana, in Piazza della Pieve Acqua, de Il Dottor Bostik, domenica 28 luglio, alle 17 a Cetica, all’Ecomuseo del Carbonaio torna La ciambella addormentata nel forno a ingresso libero con la Nata. Domenica 28 luglio, alle 21:30 a Bibbiena, al Centro Italiano della Fotografia d’Autore I promessi sposi di KanterStrasse Teatro. Mercoledì 31 luglio, alle 21:30 a Bibbiena, Piazza della Stazione, Binario 0 va in scena Melina della Nata. Giovedì 1 agosto, alle 21:30 a Pratovecchio, Piazza delle Rimembranze La cicala e la formica di Teatro Eidos, nartedì 6 agosto, alle 21:30 a Moggiona ci sono I tre porcellini di Teatro ErbaMatta. Venerdì 9 agosto, alle 21:30 a Pieve a Socana, Piazza della Pieve c’è Novecento di Uthopia Teatro. Martedì 13 agosto, alle 21:30 al Palagio di Stia, L’uomo Tigre di Guascone Teatro, il 20 agosto, alle 21:30 a Bibbiena, Terrazza di Piazza Tarlati c’è Ravanellina di Nata in prima nazionale. Gran finale il 23 agosto alle 21:30 a Rassina nel centro storico con Storie di Toscana del Teatrino del Sole.