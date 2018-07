Arezzo, 30 luglio 2018 - Spetta al Perdono di Cavriglia la chiusura del mese dedicato alle feste paesane nell'intero territorio comunale. Il programma promosso dal Comitato Festeggiamenti Perdono Cavriglia col sostegno ed il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, in sinergia con la altre realtà del locale tessuto associativo, si svilupperà senza sosta da giovedì 2 a martedì 7 agosto.

Ci saranno eventi ed appuntamenti per bambini, giovani e famiglie. Un appuntamento quello con le Feste del Perdono di Cavriglia che ogni anno richiama nel nostro territorio tantissime persone e, grazie all'encomiabile sforzo degli organizzatori, ha pian piano assunto notevole rilevanza anche a livello di vallata. Citiamo alcuni degli appuntamenti di maggiore richiamo. Venerdì 3 agosto il "Cenone sotto le stelle" in Viale Principe di Piemonte poi lunedì 6 agosto la “Mangialonga”. Un evento unico quest'ultimo con i partecipanti che affronteranno un percorso enogastronomia a tappe per le vie del paese animato da spettacoli musicali e intrattenimento di vario genere (Per entrambe prenotazioni ai numeri 328 4697660 / 055 966588).

Martedì 7 agosto gran finale in Piazza Berlinguer con il concerto di Paolo Belli con la Big Band. E' una delle band più affiatate e travolgenti che la musica italiana possa vantare. E' la Big Band che dai tempi di "Torno sabato" con Panariello accompagna Paolo Belli in tv, a teatro e in tutti i concerti nelle piazze. Sarà insomma una lunga settimana di iniziative che metterà di nuovo in luce la vitalità del tessuto associativo cavrigliese.