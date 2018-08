Arezzo 18 agosto 2018 - Cresce la vendta on line, muoiono le piccole botteghe. Ma un piccolo paese come Anghuari proprio non ci sta a perdere quella parte di vita quotidina che è fare la spesa e fare due chiacchiere per la strada e nei negozi. E così ci ha scritto su il tema delo spettacolo che per giorni ha riempito la Piazzolina doe ogni anno si tiene "Tovaglia a quadri" che vedrà sabato 18 e domenica 19 agosto le sue ultime replicha, edizione numero ventitré di questa “cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate”, promossa dall’associazione culturale Tovaglia a Quadri, in collaborazione con il Teatro Stabile di Anghiari, Comune di Anghiari e Rete Teatrale Aretina, con il sostegno della Regione Toscana e di numerosi sponsor locali. “Ci amazzon” dal direttore artistico del Teatro di Anghiari Andrea Merendelli e da Paolo Pennacchini, per l'ultma volta porta in scena una storia centrata su problematiche del nuovo millennio che si fondono con le vecchie tradizioni del paese. Il tema della fine della vendita al dettaglio e dei piccoli negozi, a causa del dilagare dell'e-commerce, non disgiunto dalle responsabilità dei consumatori, si mescola ad alcune storie antiche, frutto di un continuativo lavoro di ricerca d'archivio, unito alle testimonianze degli abitanti del posto, legate alla memoria di Anghiari, ai racconti dei nonni. Vicende di vecchia data che gli autori restituiscono alla collettività antiche passioni sopite, vicende più o meno note ma anche personaggi dimenticati tornano a vivere grazie alle interpretazioni degli attori locali che si fanno cantori delle loro stesse radici. I personaggi tipici del paese abitano gli amarcord che si intrecciano con il presente e con le vite, solo apparentemente quiete, dei protagonisti. Il tutto condito dagli stornelli toscani che risuonano dalla fisarmonica e dalle voci degli stessi attori in mezzo ai vicoli di Anghiari mentre, tra una scena e l’altra, il pubblico si gode la prelibatezza dei piatti e del vino rosso.

“Siamo molto soddisfatti dell'esito di questa edizione, non solo per la grandissima affluenza del pubblico che ha registrato, come sempre, il tutto esaurito e lunghe liste di attesa, ma soprattutto per come gli spettatori, coinvolti attivamente all'interno dello spettacolo, hanno accolto questa nuova modalità narrativa” affermano Paolo Pennacchini e Andrea Merendelli. Il teatro, il buon cibo e la vita quotidiana, una formula antica almeno quanto le mura di questo splendido borgo toscano. L’evento è realizzato con il contributo della Regione Toscana e del Comune di Anghiari. Sostengono l’iniziativa: Biokyma, Busatti, Estra Energie, Coingas, Vimer, Amedei, Gruppo alimentare Valtiberino, Ecosanit, Verretta, OpenCom, Coldiretti, Strada dei Sapori, Confesercenti In collaborazione con Teatro di Anghiari, Proloco e Rete Teatrale Aretina