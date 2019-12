Arezzo, 12 dicembre 2019 - Ci siamo. Parte la nuova edizione del Toscana Gospel Festival, la rassegna natalizia che si prepara ancora una volta a travolgere ed entusiasmare il pubblico toscano. Il programma della ventiquattresima edizione è intenso e vedrà un susseguirsi continuo di concerti da giovedì 12 dicembre 2019 fino a mercoledì 1 gennaio 2020. Dal 1996, anno della prima edizione, il Toscana Gospel ha portato in scena 300 cori, 2900 artisti per un totale di 310 spettacoli. Questo traguardo dimostra quanto il pubblico toscano si senta unito alla musica Gospel e ciò che rappresenta: una convergenza di diverse culture e forme artistiche. Per l’edizione numero XXIV il cartellone prevede ventitré spettacoli in teatri prestigiosi, chiese storiche, piazze e luoghi speciali, dando spazio a gruppi che provengono da varie parti degli Usa, dalla Georgia alla Louisiana, dal Nebraska, a Washington e naturalmente New York. La rassegna toccherà come di consueto anche Arezzo e la sua provincia.

Si parte con Eric Waddell & The Abundant Life Singers che giovedì 12 dicembre alle 21.15 saranno a San Giovanni Valdarno al Teatro Masaccio. Eric Waddell & The Abundant Life Singers è divenuto, in soli nove anni uno dei gruppi di spicco di Baltimora nel Maryland. Sotto la direzione magistrale di Eric Waddell, front man e leader del gruppo, ha raggiunto un livello di perfezione vocale che ci ricorda le formazioni di Hezekiah Walker e Ricky Dillard. Eric Waddell & The Abundant Life Singers hanno viaggiato in tutti gli States diffondendo con fervore il messaggio evangelico che ispira la loro musica. Eric Waddell è uno fra i più eccellenti Ministro di Musica e direttore di coro, famoso docente e compositore ha studiato presso il Conservatorio Peabody come salmista. Il suo amore per il gruppo da lui stesso creato, Singers, gli ha permesso di condividere e sviluppare i suoi doni attraverso la musica. Molti dei brani in repertorio sono di sua composizione: un sound che abbina le sonorità del gospel tradizionale con le nuove tendenze del contemporary gospel. Ingresso 13 euro. Sonya Williams & The Voices martedì 17 dicembre alle 21.15 saranno a Montevarchi nella Chiesa di Sant'Andrea Corsini. Sonya Williams, nativa di Pensacola, in Florida, cantautrice, cantante, insegnante vocale, è laureata alla Clark Atlanta University e ha conseguito una laurea in musica, Master of Education presso la Central Michigan University.Ingresso libero. JP & The Soul Voices venerdì 20 dicembre alle 21.15 a Sansepolcro nella Chiesa di San Francesco. Il gruppo gospel che ha base nella zona centrale della Florida, nel sud degli Stati Uniti. Il leader e fondatore del gruppo, "JP" Polk è un pastore e musicista gospel con esperienze in ambito nazionale e internazionale. Il concerto sarà aperto dal Coro Gospel Altotiberino. Ingresso libero. Darnell Moore & The Gospel Chorale saranno giovedì 26 dicembre ore 21.15 alla Torre di Marciano. Cresciuto nell’ambiente ecclesiastico, essendo il padre un pastore della Chiesa Anglicana, Darnell comincia subito ad interessarsi alla musica e al canto religioso. All’età di diciassette anni diventa direttore del coro della chiesa “Greater Refuge Ministries” di Washington, DC. Ingresso libero. Il Virginia Gospel Ensemble venerdì 27 dicembre ore 21.15 sarà al Signorelli di Cortona. Earl Bynum produttore, autore, insegnante torna in Italia con una formazione a sei elementi di coristi selezionati dalla corale The Mount Unity Choir, parte integrante della Mount Lebanon Baptist Church importante chiesa battista della Virginia. Al Petrarca di Arezzo il festival arriva con il Pastor Ron Gospel Show sabato 28 dicembre alle 21.15. Lo spettacolo vede come protagonista l'esilarante Pastor Ronald Hubbard, una delle figure più carismatiche nel panorama gospel internazionale. Accanto al Pastore sul palco sei artisti (cantanti e band), voci potenti e vellutate in pieno stile black. Due ore di musica in cui si inseriscono elementi di umorismo che trascinano lo spettatore in un vortice di sano divertimento. Pastor Ron è conosciuto come “Triple Man”, perché è in grado di cantare, ballare e recitare, ma anche perché è ispirato dalla più forte “Trinità”. Ron è convinto che si possa divulgare la Parola di Gesù Cristo, indifferentemente attraverso produzioni discografiche, palcoscenico o sermone. La sua personalità è straripante, il suo umorismo è esplosivo e contagioso. I suoi studi presso la Interlochen Music Academy e il Cleveland Institute of Music si riflettono nella sua persistenza nell'eccellenza, sia come solista che in gruppo.