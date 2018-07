Arezzo 31 luglio 2018 - Tremate, tremate, le bambine ribelli sono tornate. Elena Favilli e Francesca Cavallo saranno il 1 agosto nel giardino della Pieve di Gropina a Loro Ciuffenna per l’anteprima italiana assoluta della versione radiofonica di alcune delle più belle storie del loro successo mondiale “Storie della buonanotte per bambine ribelli” organizzata dal comune di Loro Ciuffenna con le musiche dal vivo di Elettra Bargiacchi e la presentazione di Enzo Brogi.

Elena Favilli, di Montevarchi, e Francesca Cavallo sono scrittrici e imprenditrici di successo. Elena nasce in Toscana e Francesca in Puglia. Vivono a Los Angeles, entrambe coltivano il progetto di realizzare un magazine innovativo per Ipad, capace di avvicinare il mondo degli adulti a quello dei bambini. Il progetto diviene una start up, denominata Timbuktu, che viene premiata sul palco dell’Italian Innovation Day, all’Università di Berkeley, e nel maggio 2012 viene lanciata la prima rivista per bambini pensata per essere visualizzata come App sui tablet Ipad. L’idea è quella di prendere spunto dall’attualità per raccontarla ai bambini in modo creativo e divertente. Come si legge nello slogan “Family, the coolest place to be”, la App è realizzata con l’intento di mettere in connessione genitori e figli. Il successo come autrici arriva nel 2016 con la pubblicazione “Good night stories for rebel girls”. Una raccolta di cento favole della buonanotte con protagoniste altrettante donne straordinarie del passato e del presente; da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi Montalcini a Frida Kalo, da Margherita Hack a Michelle Obama. Cento esempi di forza e coraggio al femminile, dedicati a tutte le donne, grandi e piccole, che puntano a realizzare i propri desideri mantenendo integra la propria identità. Una nuova avventura nata grazie alle loro capacità imprenditoriali che le permette di realizzare il progetto attraverso un crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter.

Il libro risulterà il più finanziato nella storia del crowdfunding, con oltre un milione di dollari raccolti in 70 nazioni in soli 28 giorni, per un totale di un milione e 300 mila dollari dal lancio della campagna nell’aprile 2016 fino all’ottobre dello stesso anno. Il 28 febbraio 2017 esce per Mondadori la versione in italiano, che diventa il libro più venduto dell’anno e conquista anche il riconoscimento di best seller globale con traduzioni in oltre 40 lingue. A testimonianza dell’apprezzamento istituzionale ricevuto, il libro è stato scelto come omaggio di benvenuto in occasione del primo G7 sui diritti delle donne e sulle pari opportunità che si è tenuto a Taormina il 15-16 novembre 2017. Nel 2018 è uscito il secondo volume con altre storie di donne come ed è un nuovo successo