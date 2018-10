Arezzo 16 ottobre 2018 - Spettacoli di danza contemporanea e sperimentale per adulti, spettacoli di danza, laboratori e produzioni per bambini, ragazzi e le loro famiglie. L’associazione Sosta Palmizi porta gli aretini a teatro a vedere e conoscere il linguaggio del corpo con le due nuove stagioni sostenute da Regione Toscana e Comune di Arezzo che si terranno al teatro Mecenate e teatro Pietro Aretino di Arezzo e al teatro Signorelli di Cortona. La prima rassegna “Invito di Sosta”, rivolta a un pubblico sempre più appassionato e interessato alla ricerca e alla sperimentazione artistica, presenta spettacoli in anteprima e sostiene nuove produzioni, la seconda “Altre danze” si rivolge ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie e alle scuole.

“L'arte in ogni sua forma – ha dichiarato il sindaco Alessandro Ghinelli – è uno degli interessi primari di questa amministrazione e la danza rientra senza dubbio tra le espressioni più rappresentative e amate, per la quale è importante un percorso di formazione ed educazione”. “Invito di Sosta”, danza contemporanea d’autore presenta, sempre di domenica alle 17, cinque spettacoli al Teatro Mecenate, dando l’opportunità al pubblico di incontrare e approfondire il lavoro di ciascun artista al termine di ogni rappresentazione. Si entra dalla porta del mito, in questa undicesima edizione, per scendere nelle pieghe della realtà, attraverso il percorso delle opere presentate, per raccontare pulsioni, ideali, necessità di cui l’uomo da sempre non può fare a meno.

La rassegna si apre domenica 28 ottobre con il quintetto “And it burns, burns, burns”, firmato da Simona Bertozzi, una coreografia sul mito del Prometeo in cui alla sicurezza dei movimenti di Giulio Petrucci, Aristide Rontini e Stefania Tansini si contrappone la leggerezza delle giovanissime Anna Bottazzi e Arianna Ganassi. Si prosegue il 9 dicembre con “Pulcinella_Quartet” della Compagnia Virgilio Sieni, per la prima volta a Invito di Sosta. Claudia Caldarano, Maurizio Giunti, Lisa Labatut e Davide Valrosso percorrono un ciclo di danze che alludono a Pulcinella, figura liminale, simbolo degli opposti, su musica eseguita dal vivo alle percussioni da Michele Rabbia. Protagonisti del 20 gennaio 2019 saranno Alessandro Bernardeschi e Mauro Paccagnella, artisti italiani emigrati in Belgio già ospiti nelle edizioni passate, che presenteranno in prima nazionale “El pueblo unido jamás será vencido”. Insieme alla britannica Lisa Gunstone, i coreografi mettono in scena un’opera che rende omaggio ai tanti che hanno creduto nell’idea o nella possibilità di un mondo migliore. Gli ultimi due appuntamenti in programma sono dedicati alle produzioni di Sosta Palmizi: domenica 17 febbraio andrà in scena “Do Animals Go to Heaven?” (matinée per le scuole superiori il 18 febbraio), nuovo lavoro della giovane Olimpia Fortuni sulla relazione tra uomo e animale. Con questo progetto vincitore del bando “Nuove Opere” sostenuto da Ministero dei beni culturali e Siae nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina, Fortuni misura il suo talento e la sua poetica con una prima coreografia di gruppo. Lo spettacolo - con Pieradolfo Ciulli, Masako Matsushita, Gabriele Montaruli, Raffaele Tori e la stessa autrice - conferma la volontà di sostenere il percorso di giovani coreografi e progetti creati in residenza presso gli spazi dell’Associazione contribuendo alla loro crescita artistica. Raffaella Giordano, con la sua ultima creazione “Celeste appunti per natura”, il 17 marzo chiuderà la rassegna accompagnandoci sulle note al pianoforte di Arturo Annecchino e l’universo sonoro di Lorenzo Brusci.

Per il pubblico sono previsti: “Ti prendo e ti porto a teatro” servizio di navetta per il pubblico nelle domeniche di programmazione in collaborazione con Casucci Bus. Partenza stazione ferroviaria di Arezzo alle 16,45, ritorno dal teatro alla stazione: prima corsa a fine spettacolo, seconda corsa al termine dell’incontro con gli artisti. Servizio gratuito di navetta da Sansepolcro con CapoTrave/Kilowatt per lo spettacolo del 20 gennaio. Previsto anche un servizio di babysitting durante gli spettacoli della rassegna negli spazi adiacenti al teatro, per bambini dai 3 ai 10 anni a cura degli educatori della Cooperativa Progetto 5. In programma anche masterclass dedicate alla formazione condotte da alcuni degli artisti ospiti e in collaborazione con realtà culturali attive sul territorio, quali Spazio Seme e Semillita Atelier. Semillita Atelier ospiterà la masterclass di Aristide Rontini, co-creatore della Compagnia Simona Bertozzi | Nexus sabato 27 ottobre. Spazio Seme ospiterà Giulia Mureddu assistente alla coreografia di Virgilio Sieni l’8 dicembre, Mauro Paccagnella il 19 gennaio, Raffaella Giordano il 2 marzo. Tutti gli incontri si terranno dalle 15 alle 17. La partecipazione alle masterclass è gratuita e prevede la gradita presenza agli spettacoli con la riduzione sul biglietto d’ingresso.

La stagione per i ragazzi “Altre Danze. Portiamo i ragazzi a teatro!” Propone a scuole e famiglie un programma di attività intorno al teatrodanza con quattro diversi spettacoli per dieci repliche totali al Teatro Mecenate, al Teatro Pietro Aretino e al Teatro Signorelli di Cortona oltre a laboratori per bambini, progetti di alternanza scuola-lavoro, approfondimenti letterari, incontri con gli artisti e collaborazioni con enti locali. A novembre l’apertura è affidata a “Costellazioni. Pronti, partenza…spazio!”: un viaggio tra le stelle che parte e torna alla Terra, per ricordarci quanto sia importante averne più cura. Una produzione che si rivolge ai bambini delle primarie, nata dall’incontro tra Giorgio Rossi e I Nuovi Scalzi. Venerdì 9 novembre alle 10 lo spettacolo sarà al Teatro Signorelli di Cortona; domenica 11 novembre alle 17 e lunedì 12 novembre alle 10 al Teatro Mecenate; martedì 13 novembre alle 10 al Teatro Pietro Aretino. A febbraio doppio appuntamento per le scuole medie e il biennio delle superiori: qual è oggi il confine tra realtà e mondo digitale? Che fine ha fatto il gioco e dove si è cacciata l’avventura? Sono queste le domande dalle quali nasce “Play with me” della compagnia Arearea, premio del pubblico della rassegna Piccolipalchi promossa da Ert Friuli Venezia Giulia. Attraverso la dimensione del gioco, lo spettacolo (domenica 3 febbraio all 17 e lunedì 4 febbraio alle 10 al Teatro Mecenate) riflette sulla riscoperta del corpo e del linguaggio della danza. Il terzo appuntamento si intreccia con la rassegna Invito di Sosta. Domenica 17 febbraio alle 17 e lunedì 18 febbraio alle 10 ai ragazzi delle superiori verrà proposto lo spettacolo “Do Animals Go to Heaven?”, quintetto guidato dall’autrice Olimpia Fortuni. Infine, il 24 marzo alle 17 e il 25 marzo alle 9,30 e alle 11 al Teatro Pietro Aretino, sarà dato spazio ai più piccoli della scuola dell’infanzia con “L’arcobaleno di Bianca”, un percorso di forme e colori firmato da Allegra Brigata Cinematica per scoprire le tante emozioni attraverso il linguaggio del corpo. Martedì 13 novembre alle 16,45 a Semillita Atelier gli artisti di “Costellazioni” cureranno il laboratorio di movimento creativo per bambini dai 5 ai 10 anni. Sabato 2 febbraio alle 15 a Spazio Seme la coreografa Marta Bevilacqua si dedicherà ai bambini dai 7 ai 12 anni. Sabato 23 marzo alle 17,30 a Semillita Atelier Serena Marossi condurrà un laboratorio per bambini dai 2 ai 5 anni e per genitori.

Si rinnova anche la convenzione con la libreria La casa sull’albero per far dialogare la letteratura per l’infanzia con il teatrodanza. Sabato 10 novembre alle 16 incontro con i protagonisti di “Costellazioni” dalla libreria alle vie del centro. Domenica 3 febbraio alle 17 i ragazzi del Circolo dei lettori parteciperanno alla visione di “Play with me” realizzando interviste e approfondimenti critici. Sabato 23 marzo alle 17 tornerà Tre storie e una tazza di the. Speciale Altre Danze, con letture in libreria dedicate e ispirate a “L’arcobaleno di Bianca”. Tra scuole e teatro verrà realizzato un percorso continuativo di formazione sui mestieri della danza, curato da esperti e dagli artisti impegnati nella creazione di “Do Animals Go to Heaven?”. Gli studenti del Liceo Vittoria Colonna a indirizzo teatrale e del Liceo Coreutico Piero della Francesca avranno la possibilità di vedere da vicino il percorso creativo e produttivo dello spettacolo e approcciarsi anche in maniera pratica al movimento e al teatrodanza. “Ti prendo e ti porto a teatro!” grazie al progetto Tandem sarà offerto un servizio di navette gratuite per il trasporto scuola/teatro.