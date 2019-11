Arezzo, 2 novembre 2019 - Si laza il sipario sulla stagione di musica e spettacoli dell’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. “Una stagione di visioni, di scoperte, di mente aperta e cuore libero: è questa la stagione di eventi 2019/2020 che vorremmo regalare al nostro pubblico” – dicono gli organizzatori Valdarno Culture e KanterStrasse Teatro, con il sostegno del Comune. Dal 7 novembre fino a maggio 2020, in programma concerti jazz, spettacoli teatrali, serate di classica, guide all’ascolto, proiezioni, attività per bambini, laboratori, incontri e giornate tematiche. All’auditorium di via Vittorio Veneto, 19, saranno proposte prime, produzioni e novità del mondo culturale, a cura dell’Associazione Musicisti Aretini per la classica, di KanterStrasse per il teatro, di Macma per il cinema e di Valdarno Jazz per la musica. L’inaugurazione, giovedì 7 novembre sarà affidata a Cinema 9 ½ con la proiezione di “Apocalypse Now” capolavoro immortale di Francis Ford Coppola nella versione definitiva voluta dal regista, The Final Cut. Venerdì 8 novembre, si prosegue con spettacolo “Romeo e Giulietta. L'amore è saltimbanco” della compagnia Stivalaccio Teatro dove la tradizione della Commedia dell'Arte si rinnova e rivive in una esilarante e raffinata trasposizione shakespeariana. Si assiste a una “prova aperta”, in cui la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

Sempre per la stagione di teatro, a cura di Kanterstrasse, non mancheranno comicità, fantascienza, grandi classici e attualità. In programma le produzioni “Sotto attacco!” liberamente ispirato a La guerra dei mondi di H. G Wells il 1 dicembre, “I Promessi Sposi” dove Kanterstrasse riscrive il celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni come una graphic novel in bianco e nero, dove la storia principale marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è tale il 22 febbraio. Per la sezione Diffusioni Kids, apertura con "I love you Tosca", uno spettacolo per bambini e adulti che si basa su una rigorosa riscrittura del capolavoro di Giacomo Puccini della compagnia Kinkaleri il 10 novembre; “Il Pesciolino d'Oro”, ispirato alla fiaba "Il vecchio pescatore" di Aleksandr Puskin, del Teatrino dei Fondi in scena il 15 dicembre, il Teatro Pirata ritorna protagonista con “Il grande gioco”, spettacolo che propone ai bambini e al pubblico tutto alcuni temi di grande importanza come la relazione tra amici/fratelli e la diversità (uno dei due attori ha la sindrome di down, ma oltre gli stereotipi, nello spettacolo è lui la persona forte della coppia, propone soluzioni, è gioioso e positivo, aiuta a passare i momenti più difficili, (il 19 gennaio. Per la musica, in cartellone alcuni concerti di musica jazz. Si inizia con il fisarmonicista Max De Aloe e il suo quartetto nel concerto dal titolo Just for one day, un viaggio intorno alla musica di David Bowie completamente rivisitata dal quar-tetto in un mix che spazia tra jazz e rock il 1febbraio, si continua con Filippo Cosentino Andromeda Tour, una riflessione sugli aspetti mitologici e astronomici legati a questa figura che da sempre affascina il chitarrista piemontese di origini siculo-calabresi che sarà affiancato nel live da Federico Fugassa al basso e Lorenzo Arese alla batteria (9 febbraio); “Note di Sabbia” è l’evento frutto dell'unione tra disegni sulla sabbia dell’artista Gabriella Compagnone e il trio jazz Alessandro Bravo al piano, Glauco Di Sabatino alla batteria e Daniele Mencarelli al basso elettrico, che tra musica e immagini, contribuiranno a creare atmosfere magiche e sognanti adatte a grande e piccini (15 marzo); esploratori di sonorità nascoste al confine tra ricerca melodica e avant-garde sono Emiliano D’auria feat. Luca Aquino nel suo concerto, che coinvolge anche il suo quartetto, dal titolo “Equilibrista” il 4 aprile, e infine Melissa Aldana, sassofonista cilena naturalizzata americana che sta conquistando la scena contemporanea jazz, sarà la protagonista del concerto di fine aprile in Valdarno il 29 aprile. Macma propone anche quest’anno Cinema 9 ½, l’appuntamento settimanale con il circuito off e d’essai che accompagnerà le attività dell’auditorium tutti i giovedì fino alla fine di marzo. Tra gli appuntamenti di novembre, la proiezione di “Burning” del regista Lee Chang-dong che torna dopo una lunga pausa con un film-enigma, tratto da un racconto di Haruki Murakami il 14 novembre. Per la classica, torna “Musica in scena”, la rassegna concertistica a cura di Associazione Musicisti Aretini. Si parte con “Maria, madre di dolore” eseguita dall’Orchestra Giovanile di Arezzo, diretta da Roberto Pasquini con il soprano Elisabetta Materazzi e il mezzosoprano Elisabetta Ricci. In programma, un concerto dedicato alla musica che racconta il dolore della perdita e l’amore per la vita, con musiche che spaziano da autori come Giovanni Battista Pergolesi a John Williams, fino all’elegia del Cigno di Saint Saens (29 gennaio.