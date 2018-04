Arezzo, 12 aprile 2018 - Weekend in musica nei locali tra concerti, super ospiti e feste a tema. Appuntamento con la serata «Certe Notti» alla Discoteca Il Principe di via nwtond ad Arezzo. Domani venerdì 13 aprile dalle 23 protagonista una festa della musica italiana tra moda, musica, divertimento tutto in stile italiano. In consolle i djs Jody e Rossini. Calimani in concerto al Rooftop Studio di Arezzo stasera giovedì 12 aprile alle 21.30 in via De’ Frati 18 al Bagnoro. Duo composto da ben due elementi, Mattia Tartaglia e Francesco Checcacci, amici da sempre che decidono, finalmente, di fare musica insieme. Tanta energia e tanta voglia di trasmettere con autoironia e con la spensieratezza della vita bucolica. Tolo Marton Trio in concerto al Velvet Underground di Castiglion Fiorentino stasera giovedì 12 aprile alle 22. Sul palco Tolo, chitarra e voce, Cristiano Schiabello, al basso e Fabio Sorti, batteria. Chitarrista compositore trevigiano,Tolo Marton porta avanti una lunghissima carriera nell’ambito della musica di ispirazione anglo-americana. Un musicista a tuttotondo, che percorre molte vie musicali, atte ad ottenere una propria visione del mondo e delle sei corde.

Sempre al Valvet ma sabato 14 aprile dalle 22 Le Comiche con Joe Delirio & Betto djset.

La ex protagonosta del Grande Fratello Vip Giulia De Lellis sarà la supe rospite della discoteca Class 125 du via Madonna del Prato, sabato 14 aprile. Fidanzatina d’Italia per essersi accaparrata il tronista Andrea Damante durante Uomini e Donne, Giulia de Lellis è l’idolo di milioni di ragazzine che la seguono sui social. Durante la serata nella sala grande musica con Smile party e i dj Giaggio, Gabriel Marongiu e la voce di Marzio Anselmi, oltre al resident Nicola Luciali. Nel privè musica con i dj Factori. Doppio appuntamento al Rock Heat di via Galvani dove domani venerdì 13 dalle 22 si terrà Arezzo Wave - Music Contest, le selezioni del concorso musicale e sabato 14 dalle 22 opsiti Dog eat Dog la Tribute band degli AC/DC in concerto al Rock Heat. «Sound Circus» la serata che vedrà protagonista il gruppo di musicisti e dj «Omero & Friends» all’Officina 7 di Arezzo. Appuntamento domnani 13 aprile dalle 21.30. La famiglia di Omero & Friends ritorna a far musica con Sound Circus. Dopo più di un anno djs, musicisti e artisti circensi si uniscono per creare la festa più esclusiva di sempre per coinvolgere con arte e divertimento tra evoluzioni aeree, musica dal vivo e djset, tutto in un’unica notte.