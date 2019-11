Arezzo, 30 novembre 2019 - Sarà il radiodramma “Sotto Attacco! Primo Studio per una guerra dei mondi” una nuova produzione KanterStrasse liberamente ispirata allo sceneggiato radiofonico di Orson Welles lo spettacolo in programma domenica 1 dicembre all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (via Vittorio Veneto 19, ore 21.15). L’evento, che sarà trasmesso in diretta su radio Emme (FM 100.4) è realizzato con il contributo della Regione Toscana e del Comune di Terranuova Bracciolini, vedrà sul palco Luca Avagliano, Lorenza Guerrini e Alessio Martinoli per la drammaturgia di Simone Martini.

Il 30 ottobre 1938 un giovane Orson Welles si fece conoscere al mondo, in diretta radiofonica alla statunitense CBS, raccontando di un attacco alieno imminente che generò un parapiglia generale tra gli ascoltatori, in uno dei più celebri misunderstanding della storia dei media. Il fatto costrinse l’allora ventitreenne e la sua compagnia Mercury Theatre alle scuse pubbliche per il malinteso.

Se non a un panico diffuso nel pubblico, KanterStrasse punta al grande successo con questo spettacolo, grazie a una riscrittura originale del romanzo “La Guerra dei Mondi” – tratto dall’omonimo libro – dello scrittore H.G. Welles. In omaggio alla grande illusione di 81 anni e 32 giorni fa, lo spettacolo sarà trasmesso anche su Radio Emme, raggiungibile sulle frequenze FM 100.4 (96.8 per il Valdarno).

“Signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione del nostro programma di musica da ballo, ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino della Intercontinental Radio News. Alle 7:40, ora centrale, il professor Farrell dell'Osservatorio di Mount Jennings, Chicago, Illinois, ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute ad intervalli regolari sul pianeta Marte. Le indagini spettroscopiche hanno stabilito che il gas in questione è idrogeno e si sta muovendo verso la Terra ad enorme velocità (...)”

“Sotto Attacco!” fa parte della stagione di prosa 2019-2020 dell’Auditorium Le Fornaci ed è inserito nella rassegna Diffusioni a cura di KanterStrasse Teatro. Gli appuntamenti proseguiranno con Diffusioni Kids, il programma dedicato al pubblico dei più piccoli: il 15 dicembre con “Il Pesciolino d’Oro” del Teatrino dei Fondi e “Il Grande Gioco” del Teatro Pirata, in apertura di anno nuovo, il prossimo 19 gennaio.