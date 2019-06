Arezzo, 25 giugno 2019 -Tutti a ballare in silenzio ascoltando la musica in cuffia secondo un’usanza che sta prendendo sempre più campo nel mondo delle feste notturne. E’ in arrivo un nuovissimo Silent party versione Trash Plus ad Arezzo. Appuntamento sabato 29 giugno dalle ore 23 nel Parcheggio Mecenate ad Arezzo. Il Silent Trash Plus prevede infatti nella stessa serata, non uno, ma ben tre bruttissimi trash party. Durante la serata saranno disponibili ben 400 cuffie per ascoltare la musica in tre diversi canali. Il “disagio” sonoro dei trash party sarà così diviso in Valley Trash con Nord Sud Ovest Trash. Orrore classico e randomizzazione brutta dal Valdarno. E poi Power Trash con mixaggi inadeguati a bomba by Radio Divano.

E per finire Comix Trash, la novità 2019 in collaborazione con ChimeraComix al ritmo di Cartoon, Feticci Nerd, Japanese and Korean Pop. E come sempre ad animare la serata del trash party ci saranno Johnny Ganorzo, Juanita Figueira e l’orsetto Tenerondo. Dress code: Lo Zibaldone del Trash, Generalisti del Brutto, Tutto a Caso, Mark Caltagirone per una notte da ballare vestiti in modo assurdo.