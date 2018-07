Arezzo 24 luglio 2018 - Notte bianca dello shopping mercoledì 25 luglio, dalle 18 a mezzanotte a San Giovanni con “Shopping sotto le stelle”, le iniziative serali di promozione della rete commerciale del centro commerciale naturale. Dalle 18 fino alla mezzanotte il centro commerciale naturale di San Giovanni si animerà per una serata ricca di animazioni. Protagonisti saranno i negozi. Tante le occasioni tra le vetrine grazie alla stagione dei saldi estivi. Tra i commercianti c'è anche chi farà “Il Bisbaracco” esponendo in strada la merce a prezzi decisamente vantaggiosi. Per questa serata finale l'associazione Vie di San Giovanni, con l'assistenza tecnica di Confesercenti, con il patrocinio del comune di San Giovanni, il contributo della Banca del Valdarno Credito Cooperativo e la collaborazione della Pro loco, Confcommercio, Confartigianato e Cna propone un programma all'insegna della musica e dell'arte circense.

Si parte dalle 18 con l'apertura, lungo Corso Italia, degli stand del mercatino artigianale. Dalle 20,30 in Corso Italia spettacolo di magia e illusionismo con “Magic Emotional Mentalism Show”con Magico Desideri e Emanuele Innocenti emotional Mindreader. Dalle 21 invece piazza Cavour ospiterà lo spettacolo di acrobatica aerea, fuoco e arte circense “Le tre Grazie” a cura di 100x100 circo; lo spettacolo di forte richiamo sarà un alternarsi di acrobatica aerea, utilizzando il tessuto, trapezio e cerchio, per affascinanti coreografie con il fuoco. Protagonista sarà anche Valentina Marconi. Per gli amanti della musica rock d'autore l'appuntamento invece sarà in piazza Masaccio dalle 21,30 con la cover band dei Pink Floyd “Pink Floyd Project”; la band si dedica esclusivamente all'esecuzione di brani del gruppo dagli anni 60 agli anni 90. Il gruppo si è affermato nel panorama toscana facendosi apprezzare per interpretazione e scenografie.

“Le serate di Shopping sotto le Stelle - puntualizza Cristina Polzella, presidente dell'associazione Vie di San Giovanni - sono ormai da alcuni anni appuntamenti attesi dell'estate valdarnese con le quali cerchiamo sempre di proporre un mix ideale di shopping, divertimento e spettacolo. Una grande occasione per i commercianti, i pubblici esercizi, i consumatori e le famiglie oltre che per i numerosi turisti che in questo periodo hanno scelto il territorio del Valdarno come meta turistica”.