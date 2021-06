Arezzo 25 giugno 2021 - Da Invisibili a “In visibilio”. Questo lo stato d’animo di chi stasera. 25 giugno alle 21,30 salirà sul palco dell’Anfiteatro Romano di Arezzo. Sembrano lontani i giorni in cui le scuole di danza aretine e le palestre protestavano in piazza per chiedere aiuti dopo essere stati i primi a chiudere per Covid. Attività interrotte che però sono continuate a distanza, da casa. Ma si sa, la danza è passione, sacrificio e bellezza e anche se molti hanno dovuto smettere, altri hanno continuato. E danzeranno tutti insieme e nello stesso palcoscenico.

Ecco dunque lo spettacolo “In-visibili-o”, centoquaranta fra ballerine e ballerini di sette scuole di danza di Arezzo e provincia in un evento che vede uniti Let me dance, Let me dance del Lago, Carolina Basagni centro danza, The ballet school, Le ballet, Sporting fun, La piccola étoile, organizzato in collaborazione con Direzione regionale musei della Toscana, Museo archeologico Mecenate, Comune di Arezzo, Fondazione Guido D’Arezzo e il patrocinio dell’AssoDanza Italia, associazione che tutela la categoria insegnanti di danza di cui è coordinatrice Letizia Bonciani.

“Siamo tutti entusiasti, allieve e allievi anche se a fatica hanno continuato a lavorare on line, hanno partecipato alle gare agonistiche a primavera, e sono stati tutti pronti a ripartire a mille con prove doppie ma senza sentire la fatica - spiega Letizia Bonciani che è anche direttrice della Let me dance - non abbiamo sentito nessuno lamentarsi, dovevano recuperare a tempo di record. Dopo un periodo così brutto si è creata una rete di collaborazione e nuove amicizie nel nome della danza. Una motivazione potente per ripartire che darà vita anche ad altri nuovi progetti”.

Una rassegna corale dalla scaletta alla scelta delle coreografie dal classico al contemporaneo fino alla street dance, curata dai direttori e direttrici, Letizia Bonciani, Laiza Pucci, Carolina Basagni e Fabrizio Betti, Elisabetta Fortini, Antonella Moretti, Lucilla Ciabatti ed Elisa Rossi. Ingresso 10 euro (ridotto 8 euro) prevendita il giorno del galà dalle 19. Informazioni invisibili2021@gmail.com o pagina Facebook Gli IN-VISIBILI-Arezzo.