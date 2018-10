Arezzo 23 ottobre 2018 - E’ l’attrice simbolo del regista Ferzan Özpetek, appare in tutti i suoi film. Personalità, carattere e bravura straordinarie, l’attrice turca Serra Yilmaz aprirà la stagione teatrale del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino domenica 28 ottobre alle 21,15 con lo spettacolo che racconta un tema difficile e tragico come quello della questione armena in modo ironico e a tratti esilarante: si tratta de “La Bastarda di Istanbul” dall’omonimo romanzo di Elif Shafak, riduzione teatrale e regia di Angelo Savelli, una produzione Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi. Serra Yilmaz, nata a Istanbul, è attrice è molto conosciuta dal pubblico italiano per aver recitato in quasi tutti i film di Ferzan Ozpetek Le fate ignoranti , La finestra di fronte, Saturno contro, Un giorno perfetto, Rosso Istanbul, divenendo quasi un icona della produzione regista turco. Serra Yilmaz è stata interprete ufficiale per le visite in Turchia di Papa Benedetto XVI e Papa Francesco.

Il testo è tratto come detto da un romanzo di Elif Shafak, protagonista della letteratura turca, una delle voci più influenti del panorama contemporaneo, grande conoscitrice del passato e profonda osservatrice del presente del suo Paese, ha concesso in esclusiva alla produzione italiana di mettere in scena il suo romanzo “La Bastarda di Istanbul” campione di vendite in tutto il mondo, tradotto in oltre trenta lingue; il racconto è incentrato su una intricata e originale saga familiare multietnica, popolata da meravigliosi personaggi femminili, da storie brucianti e segreti indicibili.

