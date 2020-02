Arezzo, 18 febbraio 2020 - In tutto sei serate di risate per la diciassettesima edizione di Aurora Ridens. Il laboratorio di pubblica sperimentazione comica più longevo della Toscana torna con un calendario particolarmente ricco di spettacoli che, per tutti i mercoledì dall’11 marzo al 15 aprile, vedrà numerosi artisti alternarsi sul palco del Circolo Culturale Aurora di piazza Sant’Agostino. La rassegna, organizzata dall’associazione culturale Noidellescarpediverse, nacque nel 2003 con l’obiettivo di offrire a comici da tutta Italia un salotto dove provare i loro pezzi inediti e i loro nuovi personaggi in stretto contatto con il pubblico, con un format che si rinnova di anno in anno attraverso serate all’insegna della varietà dell’arte della risata (cabaret, teatro o musica). Ogni data di Aurora Ridens 2020 sarà ad ingresso libero e gratuito, con inizio alle 21.30.

Il primo mercoledì del laboratorio vedrà il ritorno da Firenze di Annalisa Vinattieri e da Roma di Sergio Giuffrida che vanta un curriculum artistico con la partecipazione a Colorado su Italia1 e la vittoria del concorso nazionale Sos Cabaret 2017, mentre il 18 marzo sarà possibile assistere alle gag di teatro comico dell’attore e docente aretino Uberto Kovacevich della Libera Accademia del Teatro. Magia ed illusionismo andranno in scena il 25 marzo con Kagliostro che è tra i volti più noti della comicità televisiva regionale per i numerosi programmi insieme ad Alessandro Paci, poi l’1 aprile sarà la volta dei toscani Nico Pelosini e Giacomo Terreni dal Lab Zelig di Livorno, e l’8 aprile dei monologhi di Daniele Magini da La Sai L’Ultima e delle canzoni comiche di Cecio Bruschetta (tra i fondatori dell’associazione Noidellescarpediverse nel 1997). La serata conclusiva riunirà sul palco Alan Bigiarini e Lenny Graziani (in arte Alan&Lenny) che, insieme a Riccardo Valeriani dei Noidellescarpediverse, proporranno lo spettacolo “Risate cattive” in omaggio ai grandi artisti della comicità americana. Il programma dei singoli appuntamenti sarà scandito dalla musica dal vivo della chitarra di Johnny Sassoli e sarà arricchito dalla partecipazione di amici storici di Aurora Ridens (tra cui il perugino Mauro Busti) e di numerosi artisti del territorio: dalle canzoni de I Calimani agli spezzoni teatrali dei giovani aretini della Farrasque, fino agli sketch della compagnia casentinese Teatro In…Dipendente. A coordinare gli ospiti e a condurre le serate sarà lo stesso Bigiarini, in collaborazione con Graziani e con Valeriani. «Tornano i mercoledì di risate gratuite di Aurora Ridens - commenta Bigiarini. - Le tradizionali quattro serate non bastavano più: la diciassettesima edizione proporrà due ulteriori appuntamenti rispetto al passato, per un totale di sei spettacoli all’insegna dell’imprevedibilità. Oltre ai grandi ospiti in programma, infatti, Aurora Ridens farà affidamento sulla presenza di tanti altri artisti che porteranno il loro contributo al laboratorio per provare i loro nuovi pezzi e per regalare risate agli spettatori del Circolo Aurora».