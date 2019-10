Arezzo 28 ottobre 2019 - Amanda Sandrelli, Elio, Milena Vukotic, Sebastiano Lo Monaco e Paolo Hendel sono fra protagonisti della stagione del teatro Antei di Pratovecchio che inizierà il 10 novembre proprio con Amanda Sandrelli e Alex Cendron in “La locandiera” di Goldoni. La stagione vede lavorare insieme Comune di Pratovecchio Stia e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e propone otto spettacoli che spaziano dal classico al contemporaneo, con proposte di teatro brillante, comico, d’impegno civile, musicale. Saranno gli attori della compagnia Arca Azzurra, dunque, ad aprire il sipario con il famoso testo di Goldoni che tratteggia, a metà del Settecento, una donna forte, capace di tenere testa ai suoi quattro pretendenti mantenendo salda la sua coscienza sociale e il rispetto per le volontà del padre scomparso. Un testo viene adattato dal drammaturgo e scrittore aretino Francesco Niccolini, che firma anche la regia con Paolo Valerio.

Si prosegue domenica 1 dicembre con il sestetto di ottoni e percussioni dell’Ort che propone “Oceano nella vita di J.S.Bach”, spettacolo che coniuga teatro e musica. L’attrice Annamaria Guerrini attraverserà le composizioni bachiane con la narrazione di quattordici personaggi, dal mugnaio del paese al parroco della cittadina dove viveva, narrando oltre l’aspetto musicale, il profilo del grande compositore e musicista tedesco. A seguire, sarà la volta di Elio (delle Storie Tese) che ora si fa anche attore per dar vita a “Il Grigio” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini in programma domenica 8 dicembre. Nell’adattamento, fatto da Giorgio Gallione per il fondatore de Le Storie Tese, non poteva mancare la musica: lo spettacolo si arricchisce infatti con dieci canzoni dello stesso Gaber. Al centro della storia, un uomo, afflitto da problemi personali e sociali, che decide di allontanarsi da tutto e da tutti. Ma la sua ambita solitudine sarà disturbata da un fantomatico topo: “il grigio”, l’elemento scatenante dei suoi incubi e del suo inesorabile e ironico flusso di coscienza.

Dal film di Pupi Avati del 1986 arriva in teatro, domenica 22 dicembre, “Regalo di Natale” la celebre notte di poker tra quattro amici che racconta il trionfo del singolo sul collettivo, la metafora del successo di uno conquistato a spese di tutti, il simbolo di una teatralità doppia e meschina, amara riflessione su come stiamo diventando o su come forse siamo già diventati. L’adattamento teatrale di Sergio Pierattini vede in scena cinque ottimi attori quali Gigio Alberti, Filippo Dini,Giovanni Esposito, Valerio Santoro e Gennaro Di Biase. La grande Milena Vukotic è la protagonista di “Un autunno do fuoco”, commedia dolce e graffiante di Eric Coble, in scena sabato 18 gennaio. Reso celebre a Broadway nel 2014, il testo si apre con un’anziana barricata in casa mentre un intruso si infila dalla finestra. In realtà, però, si tratta di una resa dei conti fra la donna, un’artista quasi ottantenne, e la sua famiglia, per stabilire dove trascorrerà i suoi ultimi anni di vita. Diretto da Marcello Cotugno, lo spettacolo vede in scena anche Maximilian Nisi, molto attivo in teatro, cinema e tv. “Per non morire di mafia” è lo spettacolo di forte impegno civile che giovedì 13 febbraio vedrà in scena Sebastiano Lo Monaco con un monologo che, partendo dall’omonimo libro di Pietro Grasso, rappresenta una discesa nel cuore vibrante e nel lucido pensiero di un uomo che da trent’anni lotta contro il crimine per il trionfo della legalità.

Sabato 7 marzo è Paolo Hendel a portare in scena “La giovinezza è sopravvalutata”. Nello spettacolo, scritto dal protagonista con Marco Vicari e diretto da Gioele Dix, Hendel si rende conto che si sta “pericolosamente” avvicinando alla terza età e racconta non solo sé stesso, ma anche un Paese, l’Italia, che sta invecchiando inesorabilmente. Chiusura di stagione all’insegna del divertimento, domenica 22 aprile, con la “Nuova barberia Carloni” proposta fuori abbonamento ispirata alle atmosfere delle antiche “barberie” di provincia in cui il barbiere cantava, suonava, serviva da bere, consigliava, intratteneva i suoi ospiti e, naturalmente, faceva barba e capelli. Nel gioco del teatro, il palco non è altro che la barberia medesima e la platea una grande sala d’attesa. Invariati i prezzi rispetto alla passata stagione, confermate le riduzioni per giovani under 30 (biglietto futuro), possessori della Carta dello spettatore Fts, studenti universitari in possesso della carta studente della Toscana e associazioni teatrali con sede nel comune di Pratovecchio Stia.

Gli spettacoli inizieranno tutti alle 21. Abbonamento a sette spettacoli: primo settore 100 euro, secondo settore 85 euro. Posto unico intero 18 euro, ridotto 12, prezzo speciale di 8 euro per studenti universitari in possesso della carta Studente della Toscana. Lo spettacolo del 22 marzo fuori abbonamento costa 10 euro, ridotto 8, per gli abbonati 5 euro, per gli under 14 il costo è di 2 euro. Vendite abbonamenti e biglietti la sera dello spettacolo dalle 20 al teatro e da una settimana prima di ogni spettacolo all’ufficio cultura in piazza Maccioni 1 da lunedì a venerdì 9-13 (martedì anche 15-18) sabato 9-12. Info tel 0575 583762 - 349 9624596 cultura.pratovecchiostia@casentino.toscana.it anagrafe.pratovecchio@casentino.toscana.it.