Arezzo, 18 aprile 2018 - Tante le iniziative per la Giornata dell’autismo. Domenica 22 l’appuntamento sarà infatti alle 21 al teatro Petrarca con Roberto Vecchioni. Lo spettacolo rimandato a questa setttimana per una indisposizione del cantautore si prepara a fare il tutto esaurito. L’evento con Roberto Vecchioni resterà comunque invariato nella formula prevista, un incontro tra musica e parole al Teatro Petrarca. Uno spettacolo a sostegno delle attività dell’associazione Autismo Arezzo in collaborazione con Koinè e Officine della Cultura. «Vecchioni ha avuto un problema di salute ma si è reso disponibile a recuperare presto la data» dicono gli organizzatori. Il professore in pensione è infatti sensibile alla tematica dell’autismo. Per preparare lo spettacolo si è anche documentato a fondo sull’argomento e sul palco alternerà le canzoni al racconto, secondo una formula che da un po’ porta in giro per l’Italia durante si suoi spettacoli. Vecchioni infatti spiega le sue canzoni, parla ai giovani e affronterà anche le tematiche dell’autismo nel suo concerto dialogo da cantautore vecchio stile. «La data cambia ma resta tutto valido compresi i biglietti già acquistati che saranno rimborsati per chi non sarà libero domenica e rimessi in vendita», dicono gli organizzatori. Per info: Officine della Cultura in via Trasimeno 16, box office al centro commerciale Setteponti, www.boxofficetoscana.it od online su www.boxol.it.

MA GLI APPUNTAMENTI non sono finiti qui. Sì perché intanto sabato 21 aprile si svolgerà: «Conoscere e vivere le opportunità di sport e socialità». L’incontro si svolge alle 11 allaa sede di Autismo Arezzo e al Centro sport Chimera alle 16. Con Maria Novella Papini coordinatrice Regione Toscana e supervisore della terapia multisistemica in acqua. A Ruscello alle 20 ci sarà la cena di sostegno con amici e sostenitori di Autismo Arezzo. E ancora, lunedì 23 aprile all’Istituto tecnico industriale statale Galileo Galilei: «Autismo: dall’adolescenza all’età adulta. Caratteristiche, valutazione, intervento psicoeducativo. Ruolo della famiglia e degli operatori nella transizione dall’infanzia all’età adulta». Incontro con Flavia Caretto psicologa e psicoterapeuta dell’orientamento cognitivo comportamentale.