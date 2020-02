Arezzo 27 febbraio 2020 - Rinviato a nuova data il concerto della rassegna “Arezzo Classica” che era in programma venerdì 28 febbraio al teatro Petrarca di Arezzo. Un alto annullamento legato alle misure precauzionali causate da prudenza nei confronti del possibile contagio di coronavirus. Il concerto avrebbe visto come protagonisti Giovanni Gnocchi e Andrea Lucchesini. I biglietti saranno rimborsati da lunedì 2 marzo a venerdì 13 marzo rivolgendosi al canale di vendita dove è stato acquistato come Officine della Cultura, Ticketone.it, Boxoffice Toscana e punti vendita. Per i biglietti acquistati al l Teatro Petrarca rivolgersi a Officine della Cultura. Per ogni eventuale informazione potrà essere contattata la biglietteria alle Officine della Cultura via Trasimeno 16, Arezzo 338 8431111.

