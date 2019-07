Arezzo, 6 luglio 2019 - Un tuffo nel passato fino alla battaglia di Scannagallo. Sono le rievocazioni in programma per tutot il weekend fino a domenica 7 luglio, tre giornate ricche di iniziative che, promosse dall’associazione culturale Scannagallo, permetteranno di far ritorno nel 1554 quando Cosimo I de’ Medici impose il proprio dominio sull’esercito senese e gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana. Lo scontro si tenne in Valdichiana, nel fosso di Scannagallo tra Marciano della Chiana e Foiano, in quella che oggi è Pozzo della Chiana, dove avrà ora sede una rievocazione ambientata in pieno Rinascimento che permetterà di ammirare le gesta, le armi, gli abiti, gli accampamenti e i duelli di nove compagnie storiche provenienti da tutto il centro Italia.

Sabato alle 16 a Pozzo della Chiana si terrà la vera e propria battaglia di Scannagallo che, giunta alla diciassettesima edizione, con l’apertura degli accampamenti, visite guidate alla scoperta della vita del campo e del Tempio di Santo Stefano alla Vittoria, esercitazioni e con la possibilità di confrontarsi con i rievocatori per soddisfare ogni curiosità su abiti, armi e usi dei mercenari, dei soldati e delle donne al seguito degli imponenti eserciti europei. La rievocazione, ad ingresso gratuito, sarà in notturna alle 21.30 con il corteo storico, con lo spettacolo degli sbandieratori, con il saccheggio del mercato e con le gesta della battaglia che ripercorreranno le fasi che hanno portato alla vittoria medicea. La domenica si parte alle 9.30 con un giro cicloturistico promosso dalla Fiab di Arezzo e di Siena, mentre alle 11.15 partirà un corteo storico che accompagnerà fino al restaurato Tempio di Santo Stefano alla Vittoria dove si terrà la rievocazione dell’investitura dei cavalieri di Santo Stefano con le gesta e le parole mutuate da quelle realmente utilizzate nel sedicesimo secolo