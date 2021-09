“La peste di ieri (e quella di oggi) ci insegnano che come il contagio ha bisogno del suo untore, così il ritorno alla vita ha bisogno di un racconto che guardi avanti. La vita ha bisogno dell’arte". Col tono da primo attore di compagnia di giro Andrea Merendelli annuncia la prima nazionale del documentario “Rastrelli” venerdì al teatro di Anghiari a alle 21,30 (ingresso libero su prenotazione). Documentario con la regia di Simone Marcelli e che verrà trasmesso su Sky.

Anche Anghiari visse la peste negli anni 1631-32. La racconta il Taglieschi, testimone diretto. Ricorda che per impedire la diffusione del morbo vennero messi i rastrelli alle porte, uccisi i cani, proibiti i mercati, le messe venivano celebrate nelle strade con i fedeli che pregavano dalle finestre. Merendelli tra ricerche in rete e documenti d’archivio ha scoperto che Anghiari a quei tempi era una cittadina potente, ricca, famosa per i suoi sei teatri creati da una numerosa compagnia di attori bloccata qui dalla peste. Ma non è questa la sola scoperta fatta. Ha trovato disegni, schizzi che ritraggono compagnie di comici itineranti, attori e attrici, e un misterioso dipinto dimenticato da quasi 400 anni: il ritratto, considerato fino ad oggi scomparso, della più grande attrice della Commedia dell'Arte: Virginia Ramponi Andreini, in arte Florinda, moglie di Giovanbattista Andreini, lo Shakespeare italiano. Merendelli e Marcelli ricostruiscono questo viaggio fra immagini inedite, ricostruzioni di scenografie mai viste prima tratte dai disegni dei biturgensi Giovanni e Cherubino Alberti, conservati agli Uffizi. Bozzetti per vere e proprie opere d'arte, sbranate dai cani di un principe e bruciate dal fuoco al tempo della peste manzoniana. Alla fine il governatore dei Medici (darà ai comici il permesso di rifare spettacoli festeggiano così la fine dell’epidemia.

LA TRAMA

Siamo in una piccola città della Toscana, Anghiari: la città dei Teatri. Ne conta ben sei, uno più bello dell'altro. Episodio centrale di questa storia tanto affascinante quanto sconosciuta: una compagnia di attori itineranti, resta bloccata dalla peste fra lo Stato della Chiesa e il Granducato di Toscana. È il 1631. Forse arrivano da Siena. Si sa poco di loro, ma di sicuro si sa che l'alternativa a morire di peste, è morire di fame. Non resta che provare a recitare: il governatore dei Medici (che, ironia della fame e della sorte, si chiama Capponi), dà ai comici il permesso di tornare a recitare: si tolgono i "rastrelli" messi alle porte della città (vere e proprie muraglie di assi di legno per frenare il contagio) e con queste si monta un palcoscenico, senza curarsi troppo delle "distanze di sicurezza": i "cantambanchi" festeggiano così la fine dell'epidemia e a fine commedia finalmente si mangerà.

Intanto le attrici si sono fatte ritrarre da Maria Maddalena o si sono finte pazze per scoprire il seno con un pretesto scenico e aggirare così la Santa Inquisizione. Una di queste attrici-Maddalene, viene ritratta da Cristofano Allori. Per secoli, nessuno si cura di questo misterioso dipinto, appeso in un teatrino di corte fra Stato della Chiesa e Granducato di Toscana durante la peste del 1630, e lì rimasto fino ad oggi, pandemia 2020-21. Un meraviglioso dipinto dimenticato in una stanza "de le Comedie" da quasi 400 anni. Il ritratto - considerato fino ad oggi scomparso - della più grande attrice della Commedia dell'Arte: Virginia Ramponi Andreini, moglie di Giovanbattista Andreini, lo Shakespeare italiano.

Rastrelli arriverà a quel dipinto attraverso un viaggio virtuale e fantastico, fra immagini inedite, ricostruzioni di scenografie mai viste prima tratte dai disegni di Giovanni e Cherubino Alberti, conservati agli Uffizi. Bozzetti per vere e proprie opere d'arte effimera, sbranate dai cani di un principe e bruciate dal fuoco al tempo della peste manzoniana.

Una storia mai narrata finora, un ritorno alla vita attraverso la bellezza dell'arte e la forza dirompente del teatro, raccontata da Andrea Merendelli, in un viaggio dove reale e virtuale fioriscono da opere d'arte e documenti d'archivio in gran parte sconosciuti, vincendo così il virus peggiore: la perdita della memoria di chi siamo.