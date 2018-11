Arezzo 24 novemnbre 2018 - Cerimonia per la proclamazione della quindicesima edizione di “Portfolio Italia. Gran Premio Lumix” oggi sabato 24 novembre alle 18 al Teatro Dovizi di Bibbiena con la Fiaf, la Federazione italiana associazioni fotografiche che ha come scopo divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale. Grande successo per questa edizione che ha visto partecipare 491 autori con 632 portfolio. Complessivamente, sono state fatte 1.576 letture da parte di 56 lettori differenti. Sono stati premiati 18 autori provenienti da nove regioni italiane: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Calabria. Durante le quindici edizioni, dal 2004 ad oggi, hanno aderito a “Portfolio Italia” 132 Festival e sono stati assegnati 297 premi a 216 autori diversi. Complessivamente hanno partecipato 9.562 autori con 11.875 portfolio. E nelle commissioni via via si sono succeduti grandi nomi della fotografia italiana.

Oggi, sabato, viene inaugurata la mostra con i diciotto portfolio finalisti (due per ogni singola tappa) e, nella stessa giornata, verrà proclamato il vincitore dell’edizione 2018 e i due autori secondi classificati. Il vincitore riceverà in premio 1500 euro; 500 euro a testa verranno invece assegnati al secondo e al terzo classificato. La mostra con tutti i portfolio rimarrà poi aperta al pubblico fino a domenica 10 febbraio.

Chi sono i vincitori? Eccoli: per “Spazio portfolio” primo classificato “Lessico famigliare” di Federica Zucchini, secondo “Futopia Emilia” di Francesca Artoni. Per FotoArte primo classificato “Riportando tutto a casa” di Giuliano Reggiani; seconda “PMA (Procreazione medicalmente assistita)” di Gemma Rossi. Per Portfolio dello Strega primo “La vita sottile” di Giulio Bonivento; secondo “Il mio nome non è Alzheimer” di Pietro Sorano. Per Portfolio al mare primo “Black out” di Alessandro Fruzzetti; seconda “Uscita” di Irene Vitrano. Per Portfolio dell’Ariosto primo “La luce necessaria” di Lorenzo Zoppolato; secondo “Cammino portoghese” di Andrea Angelini. Per Portfolio Jonico primo “Scomparsi” di Fabio Itri; seconda “Ora et labora” di Gemma Rossi. Per Premio SI Fest prima “Wish it was a coming out” di Melissa Ianniello; seconda “Caro amore” di Marianna Leone.Per FotoConfronti prima “Il dolore non è un privilegio” di Ilaria Sagaria; secondo “Santabarbara” di Simone D’Angelo. Per Portfolio su Po prima “Kintsugi” di Raffaella Castagnoli, secondo Timmy di Antonio Lorenzini.