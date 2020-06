Arezzo, 20 giugno 2020 - Ripartite dopo lo stop imposto dal lockdown le riprese della nuova stagione di Piacere Maisano. Così il giornalista aretino Marco Maisano dopo la parentesi del suo programma “ai tempi del Corona virus”, è tornato al lavoro per girare la nuova stagione di Tv8 bloccata proprio per l’emergenza sanitaria, che tornerà da settembre. “In arrivo 15 puntate sui temi cari a Piacere Maisano, dalla plastica all’energia, dall’ambiente all’attualità - aveva spiegato proprio Marco Maisano - puntate in gran parte già girate, ma non terminate a causa dello stop forzato dettato dal dilagare del virus”.

E che adesso saranno ultimate grazie alla possibilità di tornare a viaggiare e girare la conclusione di molte puntate. Ma il trentenne aretino che parla l’arabo come l’italiano famoso per i suoi servizi sui terroristi islamici a Le Iene, che in queste settimane era tornato al timone della produzione di tv8 in onda in seconda serata, non si era fermato nemmeno durante il lockdown. E aveva proposto su Instagram una serie di dirette social a metà tra intervista e dialogo sui temi dell’attualità con molti ospiti vip. Da Scanzi a Luxuria, ha chiuso il lockdown a suon di grandi nomi con le sue dirette social su Instagram il giornalista aretino Marco Maisano. Molto di moda sui social, le dirette collezionano migliaia di followers tenendoli incollati principalmente agli schermi dei propri smartphone. Vip, influencer, cantanti, attori, ma anche giornalisti, ne propongono ogni giorno tantissime con ospiti e interviste sui più disparati temi del momento. Le ultime ad essere sbarcate su Instagram sono proprio quelle di Marco Maisano. Tra le ultime in ordine di tempo quella con Andrea Scanzi, altro aretino e giornalista del momento sulla cresta dell’onda dei social con oltre un milione di fan, tanto che da settimane ormai impazza su Facebook una sorta di Scanzi mania che tiene incollati alle sue dirette migliaia e migliaia di followers. Quella Instagram ospite di Marco Maisano ha affrontato tanti temi come l’Italia che riapre, la sfiducia respinta a Bonafede, l’esame di maturità e molto altro. Prima di lui in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, Marco Maisano aveva proposto la diretta e video intervista a Vladimir Luxuria proprio su questo argomento. Tra gli ultimi ospiti delle dirette social di Maisano anche Peter Gomez per commentare l’attualità a partire dal rientro in Italia di Silvia Romano, e Simone Moro con cui si è parlato di alpinismo e cambiamento climatico. L’annuncio viene dato di volta in volta sul canale social e per adesso ha ospitato tantissimi personaggi della cultura, del giornalismo, della politica e dello spettacolo. Nelle seguitissime dirette di Marco Maisano così si sono avvicendati in una sorta di dialogo intervista Selvaggia Lucarelli, Carlo Cottarelli, Marianna Aprile, Mariangela Pira e il rapper MadMan.